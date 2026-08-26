Παρένθετη γέννησε μωρό με καρδιοπάθεια αφού αρνήθηκε να κάνει άμβλωση στις ΗΠΑ: Διεκδικεί επιμέλεια και έκανε αγωγή για χρήματα στους βιολογικούς γονείς

Η Μακένα Γουέστ είχε αλλάξει πολιτεία στις ΗΠΑ για να μην κάνει άμβλωση - Το αγοράκι γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου και σύμφωνα με τη βιολογική του μητέρα «υποφέρει πολύ» - Οι γιατροί έκαναν το χειρουργείο μερικές μέρες μετά τον τοκετό διότι η παρένθετη μητέρα είχε αρνηθεί να κάνει αμνιοπαρακέντηση





Η Νασίν Γκίλκαρ και Ομάρ Αχμέτ από την Καλιφόρνια είχαν προσλάβει την Μακένα για παρένθετη με τη βιολογική μητέρα να δηλώνει πως πάρθηκε η απόφαση επειδή το σώμα της «την εγκατέλειψε». Η Νασίν έκανε οκτώ προσπάθειες εξωσωματικής και υποβλήθηκε σε υστερεκτομή, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο του Ντάλας. Ο γιος της Νασίν γεννήθηκε από την Μακένα στις 12 Αυγούστου ημέρες και ήδη δίνει μάχη στο νοσοκομείο.







Αρνήθηκε την αμνιοπαρακέντηση Τον Απρίλιο, η παρένθετη μητέρα έμαθε ότι στο μωρό που κυοφορούσε είχε διαγνωστεί μια σοβαρή καρδιακή πάθηση (σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς HLHS) από την οποία ίσως να μην επιβίωνε. Ωστόσο, η Γουέστ αρνήθηκε να υποβληθεί σε αμνιοπαρακέντηση, η οποία θα έδινε στους γιατρούς την οριστική διαβεβαίωση για το αν το αγέννητο μωρό ήταν υποψήφιο για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς που θα ήταν απαραίτητη για να παραμείνει στη ζωή, υποστήριξαν οι δικηγόροι της Γκίλκαρ και του Αχμέτ, σύμφωνα με την



Η Γκίλκαρ έχει παραδεχτεί έκτοτε ότι εκείνη και ο σύζυγός της ζήτησαν από τον Γουέστ να διακόψει την εγκυμοσύνη λόγω των επιπλοκών, αλλά αρνήθηκε ότι είχαν πρόθεση να αρνηθούν ιατρική περίθαλψη στο παιδί.



Νασίν Γκίλκαρ και Ομάρ Αχμέτ

«Υποφέρει πολύ» Οι επιπλοκές στην υγεία του μωρού ξεκίνησαν αμέσως μετά τη γέννησή του, με αποτέλεσμα να γίνει ανάνηψη. «Όταν προσπάθησαν να του χορηγήσουν φάρμακο, ο σωλήνας βγήκε και σταμάτησε να αναπνέει. Υποφέρει πολύ», είπε η Γκίλκαρ με δάκρυα στα μάτια.



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Λόγω της συνεχούς ανάγκης του για ιατρική φροντίδα, οι βιολογικοί γονείς έχουν κρατήσει τον Ρούμι στην αγκαλιά τους μόνο λίγες φορές από τη γέννησή του. «Είναι το πιο όμορφο πλάσμα που έχω δει ποτέ. Είναι ο έρωτας της ζωής μας», είπε η βιολογική μητέρα.



Οι βιολογικοί γονείς βρίσκονται στο Τέξας από τις 10 Αυγούστου, αφού εκεί είχε μετακομίσει η Μακένα για να γεννήσει τον γιο τους. Ο νεογέννητος Ρούμι είναι σε κρίσιμη κατάσταση με τον δικηγόρο των βιολογικών γονιών να αναφέρει πως θα χρειαστούν τρεις με τέσσερις εβδομάδες μέχρι οι γιατροί να μπορέσουν να διαπιστώσουν αν η χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε είχε αποτέλεσμα ενώ θα παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα.



Μακένα Γουέστ Οι βιολογικοί γονείς του παιδιού που παρένθετη μητέρα αρνήθηκε να κάνει άμβλωση κατέληξαν στα δικαστήρια με την Μακένα Γουέστ που είχε αλλάξει πολιτεία στις ΗΠΑ με σκοπό να συνεχιστεί η εγκυμοσύνη . Το μωρό γεννήθηκε και σύμφωνα με τη βιολογική του μητέρα «υποφέρει πολύ» ενώ η 28χρονη έκανε αγωγή διότι οι γονείς δεν της καταβάλουν τον μισθό που προέβλεπε το συμφωνητικό για την παρένθετη μητρότητα.Η Νασίν Γκίλκαρ και Ομάρ Αχμέτ από την Καλιφόρνια είχαν προσλάβει την Μακένα για παρένθετη με τη βιολογική μητέρα να δηλώνει πως πάρθηκε η απόφαση επειδή το σώμα της «την εγκατέλειψε». Η Νασίν έκανε οκτώ προσπάθειες εξωσωματικής και υποβλήθηκε σε υστερεκτομή, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο του Ντάλας. Ο γιος της Νασίν γεννήθηκε από την Μακένα στις 12 Αυγούστου ημέρες και ήδη δίνει μάχη στο νοσοκομείο.«Αυτή ήταν η μόνη μας επιλογή. Ποτέ δεν θέλαμε τίποτα περισσότερο από αυτό το μωρό», είπε η Γκίλκαρ και συγκινήθηκε με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει τη συνεδρίαση. Το δικαστήριο εξέτασε επίσης τη σύμβαση παρένθετης μητρότητας που υπέγραψε η Γουέστ, στην οποία συμφωνούσε να επιτρέψει στους γονείς να διακόψουν την εγκυμοσύνη σε περίπτωση «ανωμαλιών».Τον Απρίλιο, η παρένθετη μητέρα έμαθε ότι στο μωρό που κυοφορούσε είχε διαγνωστεί μια σοβαρή καρδιακή πάθηση (σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς HLHS) από την οποία ίσως να μην επιβίωνε. Ωστόσο, η Γουέστ αρνήθηκε να υποβληθεί σε αμνιοπαρακέντηση, η οποία θα έδινε στους γιατρούς την οριστική διαβεβαίωση για το αν το αγέννητο μωρό ήταν υποψήφιο για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς που θα ήταν απαραίτητη για να παραμείνει στη ζωή, υποστήριξαν οι δικηγόροι της Γκίλκαρ και του Αχμέτ, σύμφωνα με την Daily Mail Η Γκίλκαρ έχει παραδεχτεί έκτοτε ότι εκείνη και ο σύζυγός της ζήτησαν από τον Γουέστ να διακόψει την εγκυμοσύνη λόγω των επιπλοκών, αλλά αρνήθηκε ότι είχαν πρόθεση να αρνηθούν ιατρική περίθαλψη στο παιδί.Οι επιπλοκές στην υγεία του μωρού ξεκίνησαν αμέσως μετά τη γέννησή του, με αποτέλεσμα να γίνει ανάνηψη. «Όταν προσπάθησαν να του χορηγήσουν φάρμακο, ο σωλήνας βγήκε και σταμάτησε να αναπνέει. Υποφέρει πολύ», είπε η Γκίλκαρ με δάκρυα στα μάτια.Επιπλέον, το μωρό έχει υποβληθεί σε γενετικές εξετάσεις, αιματολογικές και ηχοκαρδιογράφημα, καθώς και σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Ωστόσο, η εγχείρηση καθυστέρησε μερικές ημέρες, επειδή η Γουέστ δεν είχε κάνει αμνιοπαρακέντηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.Λόγω της συνεχούς ανάγκης του για ιατρική φροντίδα, οι βιολογικοί γονείς έχουν κρατήσει τον Ρούμι στην αγκαλιά τους μόνο λίγες φορές από τη γέννησή του. «Είναι το πιο όμορφο πλάσμα που έχω δει ποτέ. Είναι ο έρωτας της ζωής μας», είπε η βιολογική μητέρα.Οι βιολογικοί γονείς βρίσκονται στο Τέξας από τις 10 Αυγούστου, αφού εκεί είχε μετακομίσει η Μακένα για να γεννήσει τον γιο τους. Ο νεογέννητος Ρούμι είναι σε κρίσιμη κατάσταση με τον δικηγόρο των βιολογικών γονιών να αναφέρει πως θα χρειαστούν τρεις με τέσσερις εβδομάδες μέχρι οι γιατροί να μπορέσουν να διαπιστώσουν αν η χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε είχε αποτέλεσμα ενώ θα παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα.



Εν τω μεταξύ, οι δικηγόροι των βιολογικών γονέων ανέφεραν ενώπιον του δικαστηρίου πως η Γουέστ υπέγραψε σύμβαση παρένθετης μητρότητας στην οποία συμφώνησε να κυοφορήσει το παιδί αναγνωρίζοντας πως οι γονείς του παιδιού είναι η Νασίν και ο Ομάρ.



Στο μεταξύ, η Νασίν και ο Ομάρ έχουν κερδίσει ήδη μία νομική μάχη, καθώς δικαστήριο της Καλιφόρνια τους αναγνώρισε ως τους μοναδικούς νόμιμους γονείς. Στην Γουέστ, η οποία είναι μητέρα δύο δικών της βιολογικών παιδιών, έχει επίσης απαγορευτεί οποιαδήποτε επαφή με το νεογέννητο, αφού στους βιολογικούς γονείς χορηγήθηκε προσωρινή περιοριστική εντολή.



Η παρένθετη ζητά την επιμέλεια και έκανε αγωγή στους γονείς Ωστόσο, οι δικηγόροι της Γουέστ, των οποίων τα έξοδα καλύπτονται από την «Alliance Defending Freedom», υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η μητέρα, επειδή γέννησε το παιδί. Έχει υποβάλει αίτηση για την επιμέλεια του αγοριού και έχει κάνει αγωγή εναντίον των γονέων για παραβίαση σύμβασης, καθώς δεν της καταβάλλουν πλέον το μισθό της ως παρένθετης μητέρας.



Υπερασπιζόμενη τις πράξεις της, η Μακένα δήλωσε ότι «ήξερε ότι ήθελε να προστατεύσει» το μωρό. «Ήξερα ότι του άξιζε να προστατευτεί και ότι του άξιζε μια ευκαιρία», είπε η 28χρονη, που τα νομικά της έξοδα και τα έξοδα διαβίωσης της καλύπτονται από την συντηρητική ομάδα. Ταυτόχρονα είχε συγκεντρώσει πάνω από 110.000 ευρώ μέσω διαδικτυακής εκστρατείας.







Όταν έληξε η ακρόαση, που διήρκεσε σχεδόν πέντε ώρες, η δικαστής της κομητείας του Ντάλας, Άσλεϊ Γουισόκι, αποφάσισε να παρατείνει την προσωρινή περιοριστική εντολή για 14 ημέρες, καθώς εξετάζει την απόφαση στην υπόθεση επιμέλειας. Αποφάσισε επίσης ότι τα μελλοντικά θέματα που αφορούν την υπόθεση θα παραμείνουν απόρρητα, προκειμένου να προστατευθεί το μωρό.