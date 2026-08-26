Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε «συμφωνίες» για την κατανομή των εσόδων από τα Στενά, δηλώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης

«Αν οι ΗΠΑ σταματήσουν να παρεμποδίζουν και επιστρέψουν στη συμφωνία, μπορούμε να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών