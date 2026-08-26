Συνελήφθη ο άνδρας που φορούσε φρικιαστική μάσκα κούκλας και τρομοκρατούσε κατοίκους στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ
Συνελήφθη ο άνδρας που φορούσε φρικιαστική μάσκα κούκλας και τρομοκρατούσε κατοίκους στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ
Εντοπίστηκε στο Λας Βέγκας έπειτα από ανθρωποκυνηγητό δύο εβδομάδων – Κατηγορείται ότι καταδίωξε 40χρονη δρομέα και τρομοκράτησε έξι ανθρώπους μέσα σε 15 λεπτά
Στα χέρια των αμερικανικών αρχών βρίσκεται πλέον, μετά από ανθρωποκυνηγητό δύο εβδομάδων, ο 22χρονος που κατηγορείται ότι τρομοκρατούσε περαστικούς στο κέντρο της Φιλαδέλφειας φορώντας μάσκα που θύμιζε τον Chucky, τη διαβόητη δολοφονική κούκλα από τη σειρά ταινιών τρόμου «Child's Play».
Ο Ζαμίρ Χιουζ συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στη Νεβάδα, βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του για την επίθεση στην 40χρονη στις 12 Αυγούστου. Ο 22χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 20:00 μέσα σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο νοτιοανατολικό Λας Βέγκας, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, προσπαθούσε να κρυφτεί.
«Απόψε τελειώνει ο φόβος που ένας άνθρωπος προκάλεσε στην κοινότητα της Φιλαδέλφειας», δήλωσε ο Ρόμπερτ Κλαρκ της US Marshals Service. «Κρυμμένος πίσω από μια αποκριάτικη μάσκα τύπου Chucky, ο Χιουζ τρομοκράτησε κατοίκους της Φιλαδέλφειας και πίστευε ότι μπορούσε να ξεφύγει από τις αρχές. Έκανε λάθος», πρόσθεσε.
Ο 22χρονος αναζητούνταν από την αστυνομία της Φιλαδέλφειας μετά τα όσα φέρεται να έκανε τα ξημερώματα της 12ης Αυγούστου στην περιοχή γύρω από το δημαρχείο της πόλης. Σύμφωνα με τις αρχές, φορώντας τη φρικιαστική αποκριάτικη μάσκα φέρεται να προσέγγισε και να τρομοκράτησε συνολικά έξι τυχαίους ανθρώπους μέσα σε περίπου 15 λεπτά.
Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί, όταν φέρεται να άρχισε να καταδιώκει μία 40χρονη γυναίκα που έκανε τζόκινγκ, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές εναντίον της. «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;» φέρεται να τη ρώτησε, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατέγραφε με κάμερα την καταδίωξη. Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.
Ο Χιουζ βρισκόταν στη Φιλαδέλφεια προκειμένου να επισκεφθεί συγγενείς του, ωστόσο στις 19 Αυγούστου εγκατέλειψε την πόλη. Σύμφωνα με τις αρχές, ακολούθησε μια σύνθετη διαδρομή προκειμένου να επιστρέψει στο Λας Βέγκας. Αρχικά μετέβη στο Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ, από όπου πήρε αεροπλάνο για το Ορλάντο της Φλόριντα. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε δεύτερη πτήση με προορισμό το Λας Βέγκας. Εκεί είχε μετακομίσει πρόσφατα και διέμενε μαζί με τη σύντροφό του.
Οι αμερικανικές αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο ο 22χρονος να είχε καταφύγει είτε στη Νεβάδα είτε στην Καλιφόρνια, καθώς διατηρούσε δεσμούς και στις δύο περιοχές. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο κέντρο κράτησης της κομητείας Κλαρκ, όπου θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Πενσιλβάνια.
Ο Ζαμίρ Χιουζ συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στη Νεβάδα, βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του για την επίθεση στην 40χρονη στις 12 Αυγούστου. Ο 22χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 20:00 μέσα σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο νοτιοανατολικό Λας Βέγκας, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, προσπαθούσε να κρυφτεί.
«Απόψε τελειώνει ο φόβος που ένας άνθρωπος προκάλεσε στην κοινότητα της Φιλαδέλφειας», δήλωσε ο Ρόμπερτ Κλαρκ της US Marshals Service. «Κρυμμένος πίσω από μια αποκριάτικη μάσκα τύπου Chucky, ο Χιουζ τρομοκράτησε κατοίκους της Φιλαδέλφειας και πίστευε ότι μπορούσε να ξεφύγει από τις αρχές. Έκανε λάθος», πρόσθεσε.
«Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;»
Ο 22χρονος αναζητούνταν από την αστυνομία της Φιλαδέλφειας μετά τα όσα φέρεται να έκανε τα ξημερώματα της 12ης Αυγούστου στην περιοχή γύρω από το δημαρχείο της πόλης. Σύμφωνα με τις αρχές, φορώντας τη φρικιαστική αποκριάτικη μάσκα φέρεται να προσέγγισε και να τρομοκράτησε συνολικά έξι τυχαίους ανθρώπους μέσα σε περίπου 15 λεπτά.
Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί, όταν φέρεται να άρχισε να καταδιώκει μία 40χρονη γυναίκα που έκανε τζόκινγκ, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές εναντίον της. «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;» φέρεται να τη ρώτησε, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατέγραφε με κάμερα την καταδίωξη. Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.
Ο Χιουζ βρισκόταν στη Φιλαδέλφεια προκειμένου να επισκεφθεί συγγενείς του, ωστόσο στις 19 Αυγούστου εγκατέλειψε την πόλη. Σύμφωνα με τις αρχές, ακολούθησε μια σύνθετη διαδρομή προκειμένου να επιστρέψει στο Λας Βέγκας. Αρχικά μετέβη στο Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ, από όπου πήρε αεροπλάνο για το Ορλάντο της Φλόριντα. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε δεύτερη πτήση με προορισμό το Λας Βέγκας. Εκεί είχε μετακομίσει πρόσφατα και διέμενε μαζί με τη σύντροφό του.
Οι αμερικανικές αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο ο 22χρονος να είχε καταφύγει είτε στη Νεβάδα είτε στην Καλιφόρνια, καθώς διατηρούσε δεσμούς και στις δύο περιοχές. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο κέντρο κράτησης της κομητείας Κλαρκ, όπου θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Πενσιλβάνια.
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