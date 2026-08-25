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Σοβαρός τραυματισμός 17χρονης στη Σαρδηνία: Την χτύπησε σκάφος με μετανάστες, δείτε βίντεο
Σοβαρός τραυματισμός 17χρονης στη Σαρδηνία: Την χτύπησε σκάφος με μετανάστες, δείτε βίντεο
«Μας κοίταξαν και έφυγαν» λέει 16χρονος που ήταν μαζί με την ανήλικη
Σοβαρά τραυματίστηκε μια 17χρονη τουρίστρια στη Σαρδηνία, όταν σκάφος που μετέφερε 14 μετανάστες την παρέσυρε ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας Su Giudeu. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου, περίπου 200 μέτρα από την ακτή, και καταγράφηκε σε βίντεο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το μικρό σκάφος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και, μετά τη σύγκρουση συνέχισε την πορεία του προς την ακτή χωρίς να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια στην τραυματισμένη κοπέλα.
Η 17χρονη, η οποία βρισκόταν στη Σαρδηνία για διακοπές και τα στοιχεία της δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη σφοδρή σύγκρουση. Μετά το χτύπημα έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να πνιγεί. Λουόμενοι που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν να τη βοηθήσουν και να την απομακρύνουν από το νερό.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση. Η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε βελτίωση τις επόμενες ημέρες και, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η 17χρονη έχει πλέον εξέλθει από τη ΜΕΘ.
Για τον τραυματισμό της ανήλικης μίλησε και ένας 16χρονος, ο οποίος κολυμπούσε μαζί με της και κατάφερε να αποφύγει το σκάφος την τελευταία στιγμή. Όπως δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, βρισκόταν δίπλα στην κοπέλα όταν αντιλήφθηκε το σκάφος και μετακινήθηκε για να το αποφύγει.
«Ήμουν μαζί της, έκανα στην άκρη και γλίτωσα. Μετά τη σύγκρουση, σταμάτησαν, μας κοίταξαν και έφυγαν τρέχοντας», ανέφερε ο 16χρονος.
Ο ανήλικος αμφισβήτησε παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι οι επιβαίνοντες δεν είχαν αντιληφθεί πως είχαν χτυπήσει την κοπέλα. «Δεν είναι αλήθεια ότι δεν συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί», υποστήριξε.
Μετά το περιστατικό, το σκάφος που ήταν από υαλοβάμβακα, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες διέθετε εξωλέμβιο κινητήρα ισχύος 85 ίππων, συνέχισε την πορεία του προς την παραλία Tuerredda. Οι επιβαίνοντες φέρεται να αποβιβάστηκαν στην ακτή και στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή.
Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει ολόκληρη την ομάδα των Αλγερινών μεταναστών. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για 14 ενήλικους άνδρες χωρίς έγγραφα. Ένας 28χρονος Αλγερινός, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο τιμόνι του σκάφους, συνελήφθη και σε βάρος του εξετάζονται κατηγορίες που αφορούν την υποβοήθηση παράνομης μετανάστευσης και την πρόκληση εξαιρετικά σοβαρών σωματικών βλαβών.
Ο 28χρονος έχει μεταφερθεί στις φυλακές της Ούτα, ενώ οι έρευνες των Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το μικρό σκάφος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και, μετά τη σύγκρουση συνέχισε την πορεία του προς την ακτή χωρίς να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια στην τραυματισμένη κοπέλα.
Η 17χρονη, η οποία βρισκόταν στη Σαρδηνία για διακοπές και τα στοιχεία της δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη σφοδρή σύγκρουση. Μετά το χτύπημα έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να πνιγεί. Λουόμενοι που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν να τη βοηθήσουν και να την απομακρύνουν από το νερό.
Πολλαπλά κατάγματα – Κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση. Η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε βελτίωση τις επόμενες ημέρες και, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η 17χρονη έχει πλέον εξέλθει από τη ΜΕΘ.
Για τον τραυματισμό της ανήλικης μίλησε και ένας 16χρονος, ο οποίος κολυμπούσε μαζί με της και κατάφερε να αποφύγει το σκάφος την τελευταία στιγμή. Όπως δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, βρισκόταν δίπλα στην κοπέλα όταν αντιλήφθηκε το σκάφος και μετακινήθηκε για να το αποφύγει.
«Σταμάτησαν, μας κοίταξαν και έφυγαν»
«Ήμουν μαζί της, έκανα στην άκρη και γλίτωσα. Μετά τη σύγκρουση, σταμάτησαν, μας κοίταξαν και έφυγαν τρέχοντας», ανέφερε ο 16χρονος.
Ο ανήλικος αμφισβήτησε παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι οι επιβαίνοντες δεν είχαν αντιληφθεί πως είχαν χτυπήσει την κοπέλα. «Δεν είναι αλήθεια ότι δεν συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί», υποστήριξε.
Μετά το περιστατικό, το σκάφος που ήταν από υαλοβάμβακα, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες διέθετε εξωλέμβιο κινητήρα ισχύος 85 ίππων, συνέχισε την πορεία του προς την παραλία Tuerredda. Οι επιβαίνοντες φέρεται να αποβιβάστηκαν στην ακτή και στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή.
Συνελήφθη 28χρονος Αλγερινός
Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει ολόκληρη την ομάδα των Αλγερινών μεταναστών. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για 14 ενήλικους άνδρες χωρίς έγγραφα. Ένας 28χρονος Αλγερινός, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο τιμόνι του σκάφους, συνελήφθη και σε βάρος του εξετάζονται κατηγορίες που αφορούν την υποβοήθηση παράνομης μετανάστευσης και την πρόκληση εξαιρετικά σοβαρών σωματικών βλαβών.
Ο 28χρονος έχει μεταφερθεί στις φυλακές της Ούτα, ενώ οι έρευνες των Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
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