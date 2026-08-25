Τραμπ: Ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων στο Ιράν, πρέπει να τελειώσει τώρα!

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ξανά για «ένα Ιράν που παραπαίει, δεν πληρώνει τους στρατιώτες και σκοτώνει διαδηλωτές»

Για μια «ανθρωπιστική κρίση» που βιώνει το Ιράν, η οποία πρέπει να σταματήσει άμεσα, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, εξαπολύοντας παράλληλα νέα επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας.



«Η παραπαίουσα Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει μεγάλα τμήματα των ενόπλων δυνάμεών της, ενώ την ίδια στιγμή σκοτώνει διαδηλωτές, ακόμη και όταν δεν διαδηλώνουν, σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.



Δεν είναι σαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε διαδηλωτές που, σύμφωνα με αναφορές, σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο ή σε νέα περιστατικά, τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.



«Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων και πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.



