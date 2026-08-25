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Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Γαλλία: Δύο αγνοούμενοι και δεκάδες τραυματίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Ανεμοστρόβιλος Τραυματίες

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Γαλλία: Δύο αγνοούμενοι και δεκάδες τραυματίες, δείτε βίντεο

Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές από το πέρασμα του φαινομένου, χιλιάδες τα νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή χωρίς ρεύμα

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Γαλλία: Δύο αγνοούμενοι και δεκάδες τραυματίες, δείτε βίντεο
Ένας ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε χωριό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ενώ αγνοούνται τα ίχνη δύο ανθρώπων και τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε γύρω στις 17:20 το απόγευμα (τοπική ώρα, 18:20 στην Ελλάδα) την κοινότητα Πομά, ανακοίνωσε η νομαρχία της Όντε.





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Οι τοπικές Αρχές ενημέρωσαν πως 41 τραυματίες δέχθηκαν ιατρική φροντίδα. Πέντε χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο, μεταξύ τους μιας έγκυος που τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε τμήμα του σπιτιού της. Ένας καναπές της έσωσε τη ζωή όταν κατέρρευσε τοίχος, ανέφερε η χωροφυλακή.

Η νομαρχία ανακοίνωσε πως περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές, συμπληρώνοντας πως άνοιξαν δύο κέντρα φιλοξενίας για να διανυκτερεύσουν οι πληγέντες.

Η καταστροφική πορεία του ανεμοστρόβιλου διακρίνεται σε πολυάριθμα βίντεο που μετέδωσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Αρκετοί δρόμοι του νομού έκλεισαν λόγω πτώσης δέντρων, αλλά και για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περίπου στις 7.30 μ.μ, 2.800 νοικοκυριά σε 10 δήμους παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε σημάνει «πορτοκαλί συναγερμό» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε 20 νομούς στη νότια Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της Όντε.

Το τρίτο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου της Ισπανίας, που ξεκίνησε από την Όντε, διακόπηκε οριστικά λόγω χαλαζόπτωσης η οποία ανάγκασε τους ποδηλάτες να αναζητήσουν καταφύγιο περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τερματισμό στον γειτονικό νομό των Ανατολικών Πυρηναίων.

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