Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Γαλλία: Δύο αγνοούμενοι και δεκάδες τραυματίες, δείτε βίντεο

Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές από το πέρασμα του φαινομένου, χιλιάδες τα νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή χωρίς ρεύμα

αγνοούνται τα ίχνη δύο ανθρώπων και τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν.



Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε γύρω στις 17:20 το απόγευμα (τοπική ώρα, 18:20 στην Ελλάδα) την κοινότητα Πομά, ανακοίνωσε η νομαρχία της Όντε.



🌪️ Autres images très impressionnantes de la tornade qui a circulé au sud de Carcassonne dans l'Aude, depuis la commune de Verzeille. Des dégâts sont signalés. (© Denis Maréchal) pic.twitter.com/RYiuPm0Xt5 — Météo Express (@MeteoExpress) August 24, 2026

🚨🌪️SUPERCELL TORNADO IN FRANCE!

THE ATMOSPHERE EXPLODED AFTER 5 HEAT DOMES!



Today, a powerful supercell thunderstorm produced a large and spectacular tornado in France’s Aude department, south of Carcassonne.



The footage is absolutely shocking. 🌪️



A massive Supercell Tornado… pic.twitter.com/3w6J0P0yct — Jeo Albant (@jeoalbant) August 24, 2026

#Paumas, vidéo prise très proche voire au cœur de la #tornade. Cet habitant tente de maintenir sa baie vitrée pour éviter qu’elle ne se brise face à la puissance du vent. #Aude pic.twitter.com/xzEq3kxao9 — Anthony FERRY (@anthonyferry75) August 24, 2026



🌪️ Orages : une tornade a frappé Pomas (Aude). Une quarantaine d'habitations ont été endommagées, des toitures arrachées et des routes coupées par des chutes d'arbres. Près de 60 pompiers sont mobilisés. #JT20h pic.twitter.com/ynFySDhMpv — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) August 24, 2026 Κλείσιμο



Quand Mère Nature se met en colère, les mots ne suffisent plus...#tornade #aude pic.twitter.com/7jeMrC4nT4 — Seathiell 🇨🇵 (@Seathiell) August 24, 2026

Le village de Pomas (Aude) totalement dévasté par le passage de la #tornade cet après-midi. Des dégâts qui laissent penser à une intensité entre EF-2 et EF-3. pic.twitter.com/YuE4GvzbK1 — Dorian Dziadula (@DorianDziadula) August 24, 2026 Οι τοπικές Αρχές ενημέρωσαν πως 41 τραυματίες δέχθηκαν ιατρική φροντίδα. Πέντε χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο, μεταξύ τους μιας έγκυος που τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε τμήμα του σπιτιού της. Ένας καναπές της έσωσε τη ζωή όταν κατέρρευσε τοίχος, ανέφερε η χωροφυλακή.



Ένας ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε χωριό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ενώΟ ανεμοστρόβιλος έπληξε γύρω στις 17:20 το απόγευμα (τοπική ώρα, 18:20 στην Ελλάδα) την κοινότητα, ανακοίνωσε η νομαρχία της Όντε.Οι τοπικές Αρχές ενημέρωσαν πως 41 τραυματίες δέχθηκαν ιατρική φροντίδα. Πέντε χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο, μεταξύ τους μιας έγκυος που τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε τμήμα του σπιτιού της. Ένας καναπές της έσωσε τη ζωή όταν κατέρρευσε τοίχος, ανέφερε η χωροφυλακή.

Η νομαρχία ανακοίνωσε πως περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές, συμπληρώνοντας πως άνοιξαν δύο κέντρα φιλοξενίας για να διανυκτερεύσουν οι πληγέντες.



Η καταστροφική πορεία του ανεμοστρόβιλου διακρίνεται σε πολυάριθμα βίντεο που μετέδωσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Αρκετοί δρόμοι του νομού έκλεισαν λόγω πτώσης δέντρων, αλλά και για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.



Περίπου στις 7.30 μ.μ, 2.800 νοικοκυριά σε 10 δήμους παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.



Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε σημάνει «πορτοκαλί συναγερμό» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε 20 νομούς στη νότια Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της Όντε.



Το τρίτο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου της Ισπανίας, που ξεκίνησε από την Όντε, διακόπηκε οριστικά λόγω χαλαζόπτωσης η οποία ανάγκασε τους ποδηλάτες να αναζητήσουν καταφύγιο περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τερματισμό στον γειτονικό νομό των Ανατολικών Πυρηναίων.