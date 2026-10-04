Οι Αρχές της Αυστραλίας διεξάγουν έρευνα για το ενδεχόμενο δεσμών του συγκυβερνήτη της flydubai με τη χώρα τους
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Αυστραλία Αστυνομία Flydubai Έρευνα

Οι Αρχές της Αυστραλίας διεξάγουν έρευνα για το ενδεχόμενο δεσμών του συγκυβερνήτη της flydubai με τη χώρα τους

Δύο πηγές που έχουν λάβει ενημέρωση για την έρευνα δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο στη Μελβούρνη, πρωτεύουσας της πολιτείας Βικτώρια στην Αυστραλία

Οι Αρχές της Αυστραλίας διεξάγουν έρευνα για το ενδεχόμενο δεσμών του συγκυβερνήτη της flydubai με τη χώρα τους
Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο «δεσμών με την Αυστραλία» για τον συγκυβερνήτη της flydubai που επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους σε μία πτήση προς το Τελ Αβίβ.

Ο συγκυβερνήτης της πτήσης 1073 της flydubai που είχε προορισμό το Ισραήλ από το Ντουμπάι, επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε χθες, ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση».

Ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους της flydubai, αναγνωρίστηκε ως ο Χαμάμ αλ Χαμαμί από το Ομάν, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δύο πηγές που έχουν λάβει γνώση για την έρευνα.



Οι αρχές των ΗΑΕ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα επιβεβαίωσης της ταυτότητας του συγκυβερνήτη.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επικοινωνήσει ανεξάρτητα με τον αλ Χαμαμί για σχολιασμό. Οι αρχές του Ομάν δεν σχολίασαν επίσης. Η Flydubai ανακοίνωσε ότι μία πλήρης έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δύο πηγές που έχουν λάβει ενημέρωση για την έρευνα δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο στη Μελβούρνη, πρωτεύουσας της πολιτείας Βικτώρια στην Αυστραλία.

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Αναφορές των τοπικών ΜΜΕ έκαναν γνωστό ότι ο συγκυβερνήτης σπούδασε στο πανεπιστήμιο RMIT.

Το RMIT δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει κάποιο σχόλιο.

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