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Ένοπλες ομάδες στην Κολομβία στρατολογούν παιδιά μέσω Facebook και TikTok, πάνω από 1.500 ανήλικοι θύματα τους από το 2021
ΚΟΣΜΟΣ
Facebook TikTok Παιδιά Κολομβία Αντάρτες

Ένοπλες ομάδες στην Κολομβία στρατολογούν παιδιά μέσω Facebook και TikTok, πάνω από 1.500 ανήλικοι θύματα τους από το 2021

Οι αναρτήσεων τους «εξυμνούν τη ζωή σε ένοπλες ομάδες» και προσφέρουν «ψεύτικες ευκαιρίες εργασίας» σύμφωνα με τη ΜΚΟ Human Rights Watch

Ένοπλες ομάδες στην Κολομβία στρατολογούν παιδιά μέσω Facebook και TikTok, πάνω από 1.500 ανήλικοι θύματα τους από το 2021
Το Facebook και το TikTok δεν καταφέρνουν να αποτρέψουν την εξάπλωση περιεχομένου που παράγεται από ένοπλες ομάδες στην Κολομβία για τη στρατολόγηση ανηλίκων, και «οι αλγόριθμοί τους φαίνεται να το προωθούν», κατήγγειλε η Human Rights Watch (HRW) σε έρευνά της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε διάστημα έξι δεκαετιών ένοπλων συγκρούσεων, αντάρτες και έμποροι ναρκωτικών έχουν στρατολογήσει παιδιά και εφήβους από αναξιοπαθούντα περιβάλλοντα στη λατινοαμερικανική αυτή χώρα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η χρήση αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «έχει συμβάλει σε μια απότομη αύξηση της στρατολόγησης παιδιών», σύμφωνα με την HRW.

Η ΜΚΟ που διερευνά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφιστά την προσοχή στη διάδοση, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναρτήσεων που «εξυμνούν τη ζωή σε ένοπλες ομάδες» και προσφέρουν «ψεύτικες ευκαιρίες εργασίας», οι οποίες έχουν συμβάλει στη στρατολόγηση τουλάχιστον 1.500 ανηλίκων στην Κολομβία από το 2021.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ένοπλες ομάδες χρησιμοποιούν κυρίως παιδιά για μάχες, συλλογή πληροφοριών και χειρισμό drones. «Σχεδόν οι μισοί» από τους ανηλίκους που πέφτουν θύματα αυτού που θεωρείται έγκλημα πολέμου ανήκουν σε αυτόχθονες κοινότητες. Τα κορίτσια, που αντιπροσωπεύουν το 40% των περιπτώσεων, υφίστανται σεξουαλική βία. Η HRW έχει εντοπίσει αναρτήσεις στις οποίες εγκληματίες επιδεικνύουν μετρητά και κοσμήματα.

Άλλες τις δείχνουν σε στρατόπεδα ή να ακούνε «narcocorridos», τραγούδια μεξικανικού στιλ που εξυμνούν το εμπόριο ναρκωτικών. Μερικοί χρήστες ρωτούν στα σχόλια πώς να ενταχθούν σε οργανώσεις όπως το καρτέλ Clan del Golfo ή σε ομάδες ακροαριστερών ανταρτών όπως ο ELN (Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός) και στους κόλπους ομάδων που αποσκίρτησαν από τις FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) που απέρριψαν την ειρηνευτική συμφωνία του 2016. Αυτές οι τελευταίες ομάδες ευθύνονται για το 74% των περιπτώσεων, σύμφωνα με την έκθεση.

Η ΜΚΟ ανέφερε ότι έχει ενημερώσει για το πρόβλημα τη Meta, τη μητρική εταιρεία του Facebook, καθώς και την ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok.

Η Meta απάντησε ότι «εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση» της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της στρατολόγησης ανηλίκων, σύμφωνα με την έκθεση.

Από την πλευρά της, η ByteDance ισχυρίστηκε ότι «εμποδίζει προληπτικά παράνομες ένοπλες ομάδες και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες να χρησιμοποιούν» την πλατφόρμα της για αυτούς τους σκοπούς.

Κλείσιμο
Παρόλο που η ειρηνευτική συμφωνία του 2016 αφόπλισε το μεγαλύτερο μέρος των FARC, ομάδες που αποσκίρτησαν και άλλες ένοπλες συμμορίες έχουν έκτοτε πολλαπλασιαστεί.

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