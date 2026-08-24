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Νετανιάχου: Το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους μου
Νετανιάχου: Το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους μου
Η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκάλυψε το βράδυ της Δευτέρας (24/8) πως το Ιράν επιχείρησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους του.
Όπως ανέφερε ο ίδιος η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε, ακόμη, ότι είχε συνομιλήσει με τον επικεφαλής της Shin Bet (Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ), David Zini, και του ζήτησε να εξασφαλίσει την κατάλληλη προστασία για κάθε υποψήφιο πρωθυπουργό.
Όπως ανέφερε ο ίδιος η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες.
Μιλώντας σε ζωντανή συνέντευξη με τον στρατιωτικό ανταποκριτή του Κανάλι 14, Νοάμ Αμίρ, ο Νετανιάχου περιέγραψε την υποτιθέμενη συνωμοσία και τη συνέδεσε με την ανάγκη για συνεχή προστασία της οικογένειάς του. «Υπάρχει κάτι που είναι απίστευτο. Το Ιράν “στοχοποίησε” έναν από τους γιους μου. Προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους μου. Γι’ αυτό η ασφάλεια αυτή δεν είναι πολυτέλεια. Χωρίς αυτήν, θα πετύχουν. Ο κόσμος πρέπει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας».
‘IRAN TRIED TO ASSASSINATE ONE OF MY SONS’ — Netanyahu stuns Israeli TV channel— RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 24, 2026
‘That’s why security for them is not a luxury’ pic.twitter.com/snFtu0bP1W
Ο πρωθυπουργός σημείωσε, ακόμη, ότι είχε συνομιλήσει με τον επικεφαλής της Shin Bet (Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ), David Zini, και του ζήτησε να εξασφαλίσει την κατάλληλη προστασία για κάθε υποψήφιο πρωθυπουργό.
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