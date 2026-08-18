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Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Τραμπ: Στο επίκεντρο Ιράν, Γάζα και περιφερειακή ασφάλεια
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Τραμπ: Στο επίκεντρο Ιράν, Γάζα και περιφερειακή ασφάλεια
Η συμφωνία της Μέκκας «καταδεικνύει μια ισχυρή στάση για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος στον Αμερικανό ομόλογό του
Τη σημασία της διπλωματικής οδού για την αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπογράμμισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε εχθές, Δευτέρα 17 Αυγούστου, με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, καθώς και σειρά περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων.
Αναφερόμενος στις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ο Ερντογάν είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «σημαντικό» να αξιοποιηθεί στο έπακρο η διπλωματία. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την ειρήνη.
Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας, η οποία υπεγράφη νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.
Όπως ανέφερε στον Τραμπ, η συμφωνία «καταδεικνύει μια ισχυρή στάση για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας».
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις εξελίξεις στη Γάζα. Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία στόχος είναι η μετάβαση στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας, έχουν αυξηθεί οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης που στρέφονται κατά των Παλαιστινίων.
Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι η Άγκυρα «θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή και τα βήματα που θα γίνουν για την ανοικοδόμηση της Γάζας».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, καθώς και σειρά περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων.
Αναφερόμενος στις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ο Ερντογάν είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «σημαντικό» να αξιοποιηθεί στο έπακρο η διπλωματία. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την ειρήνη.
Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας, η οποία υπεγράφη νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.
Όπως ανέφερε στον Τραμπ, η συμφωνία «καταδεικνύει μια ισχυρή στάση για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας».
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις εξελίξεις στη Γάζα. Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία στόχος είναι η μετάβαση στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας, έχουν αυξηθεί οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης που στρέφονται κατά των Παλαιστινίων.
Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι η Άγκυρα «θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή και τα βήματα που θα γίνουν για την ανοικοδόμηση της Γάζας».
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