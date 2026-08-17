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Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο βασιλιάς της Νορβηγίας, θα απέχει από τα καθήκοντά του για δύο εβδομάδες
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο βασιλιάς της Νορβηγίας, θα απέχει από τα καθήκοντά του για δύο εβδομάδες
Ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση της υγείας του 89χρονου Χάραλντ, την ώρα που για το διάστημα που θα χρειαστεί να λείψει χρέη βασιλιά θα εκτελεί ο γιος του Χάακον
Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από ιατρική εξέταση, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα προσθέτοντας ότι ο μονάρχης έλαβε αναρρωτική άδεια για δύο εβδομάδες.
Μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη, ο 89χρονος βασιλιάς πάσχει από αιμολυτική αναιμία, μια ασθένεια του αίματος που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστα ταχεία καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει κόπωση, ωχρότητα και δύσπνοια.
«Ο βασιλιάς έλαβε θεραπεία με κορτιζόνη τις τελευταίες εβδομάδες» για την καταπολέμηση της ασθένειας, εξήγησαν τα Ανάκτορα σε ανακοίνωσή τους. «Η θεραπεία αυτή προκάλεσε κατακράτηση υγρών στον οργανισμό του, κάτι που απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία», πρόσθεσαν.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου της αναρρωτικής άδειας του βασιλιά, ο γιος του, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, θα υπηρετεί ως αντιβασιλέας.
Ο Χάραλντ, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο το 1991, έχει εδώ και χρόνια πολλά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να βάλει βηματοδότη και να περιορίσει τα επίσημα καθήκοντά του.
Ωστόσο, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί , δηλώνοντας ότι έδωσε όρκο ζωής ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου.
Μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη, ο 89χρονος βασιλιάς πάσχει από αιμολυτική αναιμία, μια ασθένεια του αίματος που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστα ταχεία καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει κόπωση, ωχρότητα και δύσπνοια.
«Ο βασιλιάς έλαβε θεραπεία με κορτιζόνη τις τελευταίες εβδομάδες» για την καταπολέμηση της ασθένειας, εξήγησαν τα Ανάκτορα σε ανακοίνωσή τους. «Η θεραπεία αυτή προκάλεσε κατακράτηση υγρών στον οργανισμό του, κάτι που απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία», πρόσθεσαν.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου της αναρρωτικής άδειας του βασιλιά, ο γιος του, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, θα υπηρετεί ως αντιβασιλέας.
Ο Χάραλντ, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο το 1991, έχει εδώ και χρόνια πολλά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να βάλει βηματοδότη και να περιορίσει τα επίσημα καθήκοντά του.
Ωστόσο, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί , δηλώνοντας ότι έδωσε όρκο ζωής ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου.
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