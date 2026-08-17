Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο βασιλιάς της Νορβηγίας, θα απέχει από τα καθήκοντά του για δύο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
Νορβηγία Βασιλιάς Νοσοκομείο εισαγωγή Θεραπεία

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο βασιλιάς της Νορβηγίας, θα απέχει από τα καθήκοντά του για δύο εβδομάδες

Ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση της υγείας του 89χρονου Χάραλντ, την ώρα που για το διάστημα που θα χρειαστεί να λείψει χρέη βασιλιά θα εκτελεί ο γιος του Χάακον

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο βασιλιάς της Νορβηγίας, θα απέχει από τα καθήκοντά του για δύο εβδομάδες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από ιατρική εξέταση, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα προσθέτοντας ότι ο μονάρχης έλαβε αναρρωτική άδεια για δύο εβδομάδες.

Μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη, ο 89χρονος βασιλιάς πάσχει από αιμολυτική αναιμία, μια ασθένεια του αίματος που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστα ταχεία καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει κόπωση, ωχρότητα και δύσπνοια.

«Ο βασιλιάς έλαβε θεραπεία με κορτιζόνη τις τελευταίες εβδομάδες» για την καταπολέμηση της ασθένειας, εξήγησαν τα Ανάκτορα σε ανακοίνωσή τους. «Η θεραπεία αυτή προκάλεσε κατακράτηση υγρών στον οργανισμό του, κάτι που απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία», πρόσθεσαν.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου της αναρρωτικής άδειας του βασιλιά, ο γιος του, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, θα υπηρετεί ως αντιβασιλέας.

Ο Χάραλντ, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο το 1991, έχει εδώ και χρόνια πολλά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να βάλει βηματοδότη και να περιορίσει τα επίσημα καθήκοντά του.

Ωστόσο, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί , δηλώνοντας ότι έδωσε όρκο ζωής ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης