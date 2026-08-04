Έξι χρόνια από τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, οι οικογένειες των νεκρών ζητούν δικαιοσύνη: «Σε κανονικές χώρες θα είχαμε το δικαίωμα να θρηνήσουμε»

Λίβανος τιμά σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού πριν από έξι ακριβώς χρόνια, με τις οικογένειες των νεκρών και Λιβανέζους αξιωματούχους να εκφράζουν συγκρατημένα την ελπίδα ότι θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη σε μία από τις μεγαλύτερες μη πυρηνικές εκρήξεις στην Ιστορία.

H έκρηξη της 4ης Αυγούστου 2020, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 200 ανθρώπων και κατέστρεψε τμήματα της πρωτεύουσας, πιστεύεται ότι προκλήθηκε από εκατοντάδες τόνους νιτρικού αμμωνίου που ήταν αποθηκευμένοι στο λιμάνι.

Όμως έρευνα για τις χημικές ουσίες και στην οποία αξιωματούχοι θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για αμέλεια παρεμποδίστηκε επί χρόνια λόγω πολιτικών παρεμβάσεων, με δικαστικούς αξιωματούχους και στη συνέχεια υπουργούς να εγείρουν συνεχώς νομικές προκλήσεις εναντίον των δικαστών που πραγματοποιούν την έρευνα με αποτέλεσμα ουσιαστικά την παράλυση της έρευνας.

«Σε κανονικές χώρες, θα είχαμε τελειώσει τώρα και θα βρισκόμαστε σε άλλη φάση στις ζωές μας και θα είχαμε το δικαίωμα να θρηνήσουμε», δήλωσε ο Πολ Νάγκερ, η ηλικίας τριών ετών θυγατέρα του οποίου Αλεξάνδρα -η μικρή Λέξου- σκοτώθηκε στην έκρηξη.

«Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, σημαίνει ότι η η ζωή της Λέξου δεν έχει αξία», ανέφερε.

Ένα σημείο καμπής ήρθε στις αρχές του 2025, όταν ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ανέλαβαν καθήκοντα και αμέσως υποσχέθηκαν ότι θα υπάρξει λογοδοσία για την έκρηξη.

Ο δικαστής Τάρεκ Μπίταρ ξανάρχισε σύντομα την έρευνά του και υπέβαλε έκθεση στο γραφείο του εισαγγελέα στα τέλη Μαρτίου 2026.

Υψηλόβαθμος δικαστικός αξιωματούχος στον Λίβανο που έχει ενημερωθεί για την έρευνα είπε στο

Reuters

πως η έκθεση του Μπίταρ περιλαμβάνει κατηγορίες σε βάρος 70 ατόμων για διάφορα αδικήματα σε σχέση με την έκρηξη. Ο αξιωματούχος δεν μπορούσε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για να προστατεύσει τη νομική διαδικασία.

Έπειτα από απάντηση της εισαγγελίας, ο Μπίταρ θα συντάξει το κατηγορητήριο που θα περιλαμβάνει τα ονόματα όσων κατηγορούνται και θα οδηγήσει στη διαδικασία της δίκης, είπε ο αξιωματούχος.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Λιβάνου Αντέλ Νάσαρ κατέθεσε σήμερα το πρωί στεφάνι σε μνημείο στο λιμάνι.

«Το κράτος και η δικαιοσύνη επιτρέπουν αυτή η υπόθεση να φθάσει μέχρι το τέλος. Αυτό πρέπει να γίνει για τους συγγενείς των θυμάτων, τα ίδια τα θύματα, όλους εκείνους που επηρεάστηκαν και τον λαό του Λιβάνου», είπε ο Νάσαρ.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει δικαιοσύνη (στον Λίβανο) αν σιωπήσουμε για μία καταστροφή τόσο μεγάλη όσο η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού», συμπλήρωσε.