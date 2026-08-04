Φωτιά σε σκάφος με μετανάστες στη Μάγχη, διασώθηκαν 157 άνθρωποι
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε σκάφος με μετανάστες στη Μάγχη, διασώθηκαν 157 άνθρωποι

Η Μάγχη είναι πορθμός που χωρίζει την ηπειρωτική Ευρώπη από τη Μεγάλη Βρετανία και που, διαμέσου του πορθμού του Καλαί, ενώνει τη Βόρεια θάλασσα με τον Ατλαντικό Ωκεανό

Φωτιά σε σκάφος με μετανάστες στη Μάγχη, διασώθηκαν 157 άνθρωποι
Η γαλλική ακτοφυλακή διέσωσε 157 μετανάστες από ένα σκάφος που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μάγχη το πρωί της Τρίτης, κοντά στο λιμάνι της Μπουλόν-συρ-Μερ.

Οι επιβαίνοντες στο σκάφος διασώθηκαν από τρία σκάφη της ακτοφυλακής, τα οποία θα τους μεταφέρουν πίσω στο λιμάνι, προσθέτει η δήλωση.



Πηγή: Reuters

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