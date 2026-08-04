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Φωτιά σε σκάφος με μετανάστες στη Μάγχη, διασώθηκαν 157 άνθρωποι
Φωτιά σε σκάφος με μετανάστες στη Μάγχη, διασώθηκαν 157 άνθρωποι
Η Μάγχη είναι πορθμός που χωρίζει την ηπειρωτική Ευρώπη από τη Μεγάλη Βρετανία και που, διαμέσου του πορθμού του Καλαί, ενώνει τη Βόρεια θάλασσα με τον Ατλαντικό Ωκεανό
Η γαλλική ακτοφυλακή διέσωσε 157 μετανάστες από ένα σκάφος που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μάγχη το πρωί της Τρίτης, κοντά στο λιμάνι της Μπουλόν-συρ-Μερ.
Οι επιβαίνοντες στο σκάφος διασώθηκαν από τρία σκάφη της ακτοφυλακής, τα οποία θα τους μεταφέρουν πίσω στο λιμάνι, προσθέτει η δήλωση.
Πηγή: Reuters
Οι επιβαίνοντες στο σκάφος διασώθηκαν από τρία σκάφη της ακτοφυλακής, τα οποία θα τους μεταφέρουν πίσω στο λιμάνι, προσθέτει η δήλωση.
'The boat sank. That cast 157 migrants into the sea.'@markwhiteTV reports as a major air and sea rescue has been launched in the Channel after a mega-dinghy carrying over 150 migrants caught fire. pic.twitter.com/W8jAImcPig— GB News (@GBNEWS) August 4, 2026
Πηγή: Reuters
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