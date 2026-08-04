Θέουτα και Μελίγια, δύο πόλεις της Β. Αφρικής υπό ισπανική κυριαρχία - Ποια νησιά της Ισπανίας διεκδικεί το Μαρόκο

Θέουτα, 1572

Plazas de Soberanias (Οχυρά Κυριαρχίας): Οι υπερπόντιες κτήσεις της Ισπανίας

Τα υπερπόντια ισπανικά εδάφη

Το νησί της Ισαβέλας ΙΙ

Δυτική Σαχάρα: Μαρόκο και Πολισάριο

Το Ισπανικό Μαρόκο το 1924

Μελίγια

Παράνομοι μετανάστες στη Θέουτα

Από τη Βόρεια Αφρική ξεκίνησε η επανάσταση του Φράνκο.Από το 1995 η Θέουτα και η Μελίγια είναι αυτόνομες ισπανικές πόλεις, με ειδικό φορολογικό καθεστώς, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθυσμός της Θέουτα σήμερα πλησιάζει τις 85.000. Περίπου τα 2/3 του είναι Χριστιανοί Καθολικοί και ένα 30% περίπου, Μουσουλμάνοι. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι κάτοικοι επιθυμούν να συνεχίσουν να ανήκουν στην Ισπανία.Αντίθετα με τη Θέουτα που αντιμετώπισε επανειλημμένα μαροκινές επιδρομές, η Μελίγια, ο άλλος θύλακας της Ισπανίας στη Βόρεια Αφρική, που βρίσκεται ανατολικότερα της Θέουτα δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα.Φοινικική πόλη αρχικά, πέρασε από την κυριαρχία Καρχηδονίων, Ρωμαίων, Βυζαντινών κ.ά. Καταλήφθηκε από τους Ισπανούς το 1497 και από τότε παραμένει σταθερά υπό την κυριαρχία τους.Οι κάτοικοί της ξεπερνούν τους 87.000. Είναι κυρίως Ίβηρες και Μαροκινοί από το Ριφ και λίγοι Σεφαραδίτες Εβραίοι. Να σημειώσουμε ότι στη Θέουτα και τη Μελίγια ζουν και αρκετοί Ινδουιστές Σίντι. Προέρχονται από το Πακιστάν και εγκαταστάθηκαν εκεί το 1947, μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της ασιατικής χώρας, καθώς δεν μπορούσαν να συμβιώσουν με τους Μουσουλμάνους Πακιστανούς. Και στις δύο πόλεις, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι συμβιώνουν αρμονικά.Υπάρχουν όμως και μια σειρά από νησιά, τα οποία ανήκουν στην Ισπανία και διεκδικούνται από το Μαρόκο. Είναι γνωστά ως Plazas de Soberania (Οχυρά Κυριαρχίας).που ανεξαρτητοποιήθηκαν, κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα αποφάσισε να ασχοληθεί με την Αφρική. Το 1898 έχασε την Κούβα και το Πουέρτο Ρίκο και έπαψε κάθε παρουσία της στην Αμερική, ενώ το ίδιο έτος πούλησε τις Φιλιππίνες και το νησί Γκουάμ στις Η.Π.Α., για 20 εκατομμύρια δολάρια και τα αρχιπελάγη Μαριάνες, Καρολίνες και Παλάος, έναντι 25 εκατομμυρίων πεσετών στη Γερμανία. Με τη Συνθήκη της Φεζ (30/3/1912), το μεγαλύτερο μέρος του Μαρόκου έγινε προτεκτοράτο της Γαλλίας, ενώ η Ισπανία ανέλαβε τον ρόλο της προστάτιδας δύναμης στο βόρειο Μαρόκο (Ισπανικό Μαρόκο, δείτε τον χάρτη του 1924). Όταν το 1956 η Γαλλία αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Μαρόκου, η Ισπανία αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Ριφ, του βόρειου τμήματος του Μαρόκου δηλαδή. Το 1968 ανεξαρτητοποιήθηκαν τα εδάφη που αποτέλεσαν την Ισημερινή Γουινέα, ενώ το 1976 η Ισπανία παραχώρησε στο Μαρόκο ολόκληρη την Ισπανική Σαχάρα.Υπήρχαν όμως κάποια νησιά, τα οποία ανήκαν στην Ισπανία πολύ πριν το 1912. Η Ισπανία δεν δέχεται να τα παραχωρήσει στο Μαρόκο. Τα περισσότερα βρίσκονται κοντά στις αφρικανικές ακτές, δυτικά του Μαρόκου και είναι τα εξής: τα Νησιά Alhucemas, η βραχονησίδα Alhucemas, το Νησί της Γης (Isla de Tierra), το Isla de Mar (Νησί της Θάλασσας), το Νησί του Κογκρέσου (Isla del Congreso), το Νησί της Ισαβέλας Β' (Isla de Isabel II), το Νησί του Βασιλιά Φραγκίσκου (Isla del Rey Francisco), το Νησί του Μαϊντανού (Isla de Perejil), τα Νησιά Τσαφαρίνας (Islas Chafarinas), με συνολική έκταση 525 στρεμμάτων, που είναι και τα μεγαλύτερα και το, άλλοτε νησί, Penon de Velez de la Gomera, που το 1934, μετά από σεισμό (αλλού αναφέρεται σφοδρή καταιγίδα) ενώθηκε με την ξηρά και πλέον έχει σύνορα 85 μέτρων με το Μαρόκο. Το Perejil είχε έρθει στην επικαιρότητα το 2002, όταν το Μαρόκο έστειλε εκεί χωροφύλακες και πεζοναύτες και το κατέλαβε. Οι Ισπανοί οργάνωσαν στρατιωτική επιχείρηση και συνέλαβαν τους Μαροκινούς. Πάντως, μετά το τέλος της επιχείρησης το Perejil εγκαταλείφθηκε και δεν υπάρχει σ' αυτό η ισπανική σημαία. Οι Μαροκινοί διεκδικούν ακόμα και τα Κανάρια Νησιά (!), με πολιορκητικό κριό την τρομοκρατική οργάνωση "Μαροκινή Ισλαμική Μαχητική Ομάδα", που συνδέεται με την Αλ Κάιντα.... Ανήκε στην Ισπανία ως το 1975-76. Η Ισπανία επιχείρησε να μεταφέρει τη διοίκησή της στο Μαρόκο και τη Μαυριτανία, παρά τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι αυτές οι χώρες δεν είχαν κυριαρχία στη Δυτική Σαχάρα. Ξέσπασε πόλεμος και το Μέτωπο Πολισάριο, που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, ανακήρυξε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Σαχάρας (SADR). Η Μαυριτανία απέσυρε τις αξιώσεις της το 1979 και το Μαρόκο εξασφάλισε de facto τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων πόλεων και των περισσότερων φυσικών πόρων. Το SADR εγκαθίδρυσε μια εξόριστη κυβέρνηση στο Τιντούφ της Αλγερίας. Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ επιτεύχθηκε το 1991, αν και ένα προγραμματισμένο δημοψήφισμα, υπό την επίβλεψη της αποστολής MINURSO του ΟΗΕ, δεν έχει διεξαχθεί ακόμα.Περίπου το 30% της Δυτικής Σαχάρας ελέγχεται από το Μέτωπο Πολισάριο και το υπόλοιπο 70% κατέχεται από το Μαρόκο. Το Μαρόκο διατηρεί το Μπερμ , ένα τείχος μήκους 2.700 χιλιομέτρων με νάρκες ξηράς να το περιβάλλουν, το οποίο χωρίζει την περιοχή. Το Μέτωπο Πολισάριο αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ ως ο νόμιμος εκπρόσωπος του λαού της Δυτικής Σαχάρας και υποστηρίζεται κυρίως από την Αλγερία . Το SADR έχει λάβει μερική διεθνή αναγνώριση και έχει γίνει μέλος της Αφρικανικής Ένωσης . Το Μαρόκο υποστηρίζεται από τη Γαλλία και τις Η.Π.Α. Πάντως , 50 χρόνια μετά την απόσυρση της Ισπανίας από τη Δυτική Σαχάρα, το καθεστώς της παραμένει ασαφές., πριν από ένα περίπου χρόνο. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα, προσθέτοντας ότι αν η υβριδική έστω, εισβολή σε ευρωπαϊκό έδαφος επαναληφθεί με επιτυχία αυτή τη φορά, ανοίγει ο ασκός του Αιόλου με ολέθριες συνέπειες για όλη την ΕΕ και όχι μόνο…"...Για όσους δεν γνωρίζουν υπάρχουν στη Βόρεια Αφρική δύο ισπανικές πόλεις - θύλακες, η Θέουτα, ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ και η Μελίγια απέναντι από τα ισπανικά παράλια. Πρόκειται για τις μοναδικές πόλεις ευρωπαϊκής χώρας που βρίσκονται στην Αφρική, απομεινάρια της άλλοτε τεράστιας Ισπανικής Αυτοκρατορίας. Τις διεκδικεί το Μαρόκο, από το οποίο χωρίζονται με ψηλούς φράχτες...".