Η Τεχεράνη ετοίμαζε επιθέσεις στην Ουκρανία μετά το πλήγμα σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ουκρανία Κασπία θάλασσα Drones Πλοίο

Η Τεχεράνη ετοίμαζε επιθέσεις στην Ουκρανία μετά το πλήγμα σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία

Ουκρανικά drones  έπληξαν το ιρανικής σημαίας φορτηγό πλοίο Anasa, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη - Η Τεχεράνη ετοίμαζε απαντήσεις, ωστόσο τις ακύρωσε μετά την επικοινωνία των ΥΠΕΞ των δύο χωρών

Η Τεχεράνη ετοίμαζε επιθέσεις στην Ουκρανία μετά το πλήγμα σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το Ιράν φέρεται να ανέστειλε σχέδια για στρατιωτικά πλήγματα εναντίον τριών στόχων στην Ουκρανία, έπειτα από διπλωματικές επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Κιέβου σχετικά με την πρόσφατη επίθεση σε ιρανικό φορτηγό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα.

Η ένταση ξεκίνησε όταν, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για να πλήξουν το ιρανικής σημαίας φορτηγό πλοίο Anasa, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη.

Η ουκρανική πλευρά υποστήριξε ότι το πλοίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και εφοδίων προς τη Ρωσία. Η Τεχεράνη απέρριψε τον ισχυρισμό, επιμένοντας ότι επρόκειτο για πολιτικό εμπορικό πλοίο.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν ήδη προσδιορίσει τρεις στόχους στην Ουκρανία για ενδεχόμενα αντίποινα. Το θέμα επιβεβαίωσε ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, η κρίση φαίνεται να αποκλιμακώθηκε έπειτα από απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, και του Ιρανού ομολόγου του, Αμπάς Αραγτσί.

Κατά τις ίδιες αναφορές, το Κίεβο εξήγησε ότι η επίθεση στο πλοίο οφειλόταν σε επιχειρησιακό λάθος και δεν αποτελούσε σκόπιμη ενέργεια εναντίον πολιτικού σκάφους. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.

Μετά τη διπλωματική επικοινωνία, το Ιράν φέρεται να αποφάσισε να αναστείλει και τελικά να ακυρώσει τα σχέδια για πλήγματα κατά των τριών ουκρανικών στόχων.

Παρά την αποκλιμάκωση, η Τεχεράνη διατηρεί τη θέση ότι το περιστατικό δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιδιώκει την καταβολή αστικών αποζημιώσεων προς την οικογένεια του μέλους του πληρώματος που σκοτώθηκε, καθώς και προς τους ιδιοκτήτες του πλοίου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης