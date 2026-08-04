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Η Τεχεράνη ετοίμαζε επιθέσεις στην Ουκρανία μετά το πλήγμα σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία
Η Τεχεράνη ετοίμαζε επιθέσεις στην Ουκρανία μετά το πλήγμα σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία
Ουκρανικά drones έπληξαν το ιρανικής σημαίας φορτηγό πλοίο Anasa, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη - Η Τεχεράνη ετοίμαζε απαντήσεις, ωστόσο τις ακύρωσε μετά την επικοινωνία των ΥΠΕΞ των δύο χωρών
Το Ιράν φέρεται να ανέστειλε σχέδια για στρατιωτικά πλήγματα εναντίον τριών στόχων στην Ουκρανία, έπειτα από διπλωματικές επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Κιέβου σχετικά με την πρόσφατη επίθεση σε ιρανικό φορτηγό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα.
Η ένταση ξεκίνησε όταν, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για να πλήξουν το ιρανικής σημαίας φορτηγό πλοίο Anasa, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη.
Η ουκρανική πλευρά υποστήριξε ότι το πλοίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και εφοδίων προς τη Ρωσία. Η Τεχεράνη απέρριψε τον ισχυρισμό, επιμένοντας ότι επρόκειτο για πολιτικό εμπορικό πλοίο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν ήδη προσδιορίσει τρεις στόχους στην Ουκρανία για ενδεχόμενα αντίποινα. Το θέμα επιβεβαίωσε ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
Ωστόσο, η κρίση φαίνεται να αποκλιμακώθηκε έπειτα από απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, και του Ιρανού ομολόγου του, Αμπάς Αραγτσί.
Κατά τις ίδιες αναφορές, το Κίεβο εξήγησε ότι η επίθεση στο πλοίο οφειλόταν σε επιχειρησιακό λάθος και δεν αποτελούσε σκόπιμη ενέργεια εναντίον πολιτικού σκάφους. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.
Μετά τη διπλωματική επικοινωνία, το Ιράν φέρεται να αποφάσισε να αναστείλει και τελικά να ακυρώσει τα σχέδια για πλήγματα κατά των τριών ουκρανικών στόχων.
Παρά την αποκλιμάκωση, η Τεχεράνη διατηρεί τη θέση ότι το περιστατικό δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιδιώκει την καταβολή αστικών αποζημιώσεων προς την οικογένεια του μέλους του πληρώματος που σκοτώθηκε, καθώς και προς τους ιδιοκτήτες του πλοίου.
Η ένταση ξεκίνησε όταν, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για να πλήξουν το ιρανικής σημαίας φορτηγό πλοίο Anasa, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη.
Η ουκρανική πλευρά υποστήριξε ότι το πλοίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και εφοδίων προς τη Ρωσία. Η Τεχεράνη απέρριψε τον ισχυρισμό, επιμένοντας ότι επρόκειτο για πολιτικό εμπορικό πλοίο.
President Zelenskyy:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 25, 2026
We have very good results of long-range strikes in the Caspian Sea - vessels involved into transporting military cargo with Iran, and a military ship.
Among other Ukrainian targers was an enterprise in Kirov that supplies components for Russia's strikes on… pic.twitter.com/Hu3PIdMxFp
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν ήδη προσδιορίσει τρεις στόχους στην Ουκρανία για ενδεχόμενα αντίποινα. Το θέμα επιβεβαίωσε ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
Ωστόσο, η κρίση φαίνεται να αποκλιμακώθηκε έπειτα από απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, και του Ιρανού ομολόγου του, Αμπάς Αραγτσί.
Κατά τις ίδιες αναφορές, το Κίεβο εξήγησε ότι η επίθεση στο πλοίο οφειλόταν σε επιχειρησιακό λάθος και δεν αποτελούσε σκόπιμη ενέργεια εναντίον πολιτικού σκάφους. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.
Μετά τη διπλωματική επικοινωνία, το Ιράν φέρεται να αποφάσισε να αναστείλει και τελικά να ακυρώσει τα σχέδια για πλήγματα κατά των τριών ουκρανικών στόχων.
Παρά την αποκλιμάκωση, η Τεχεράνη διατηρεί τη θέση ότι το περιστατικό δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιδιώκει την καταβολή αστικών αποζημιώσεων προς την οικογένεια του μέλους του πληρώματος που σκοτώθηκε, καθώς και προς τους ιδιοκτήτες του πλοίου.
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