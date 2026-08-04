«Άκουσα την έκρηξη και έτρεξα προς τις φλόγες»: Συγκλονίζει ο γιος της δολοφονημένης δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια

Κατέθεσε στη δίκη για τη δολοφονία της μητέρας του, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από την έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου το 2017, αλλά και την έρευνα που πραγματοποιούσε για την υπόθεση Electrogas

διαφθορά επιχειρηματιών και κυβερνητικών αξιωματούχων της Μάλτας όταν δολοφονήθηκε με παγιδευμένο αυτοκίνητο τον Οκτώβριο του 2017, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης του επιχειρηματία Γιόργκεν Φένεχ.



Ο Φένεχ, κληρονόμος μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές περιουσίες της Μάλτας, κατηγορείται ότι οργάνωσε και χρηματοδότησε τη δολοφονία της δημοσιογράφου, κατηγορία που αρνείται, σύμφωνα με τον Guardian.



Η κατάθεση του γιου της δημοσιογράφου Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο γιος της, Μάθιου Καρουάνα Γκαλίζια, μηχανικός λογισμικού και μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας που τιμήθηκε με βραβείο Pulitzer για την έρευνα των Panama Papers.



Όπως κατέθεσε, από το 2015 συμμετείχε στην επεξεργασία εκατομμυρίων αρχείων που διέρρευσαν από τα Panama Papers, δημιουργώντας βάση δεδομένων για τη διεθνή ομάδα δημοσιογράφων. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του εντόπισε στοιχεία που αφορούσαν άμεσα τη Μάλτα και τα μοιράστηκε με τη μητέρα του, κρίνοντας ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικά.



Σύμφωνα με την κατάθεσή του, από τα έγγραφα της διαρροής αλλά και από τις πληροφορίες που συγκέντρωνε η ίδια η δημοσιογράφος προέκυπταν στοιχεία για υπεράκτιες εταιρείες που φέρονται να είχαν συστήσει ο τότε υπουργός Ενέργειας Κόνραντ Μίτσι και ο επικεφαλής του γραφείου του τότε πρωθυπουργού, Κιθ Σέμπρι, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.



Η έρευνα για την Electrogas Ο Μάθιου Καρουάνα Γκαλίζια ανέφερε ακόμη ότι, λίγο πριν από τη δολοφονία της, η μητέρα του εργαζόταν πάνω σε νέα διαρροή χιλιάδων ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τους διακομιστές της εταιρείας Electrogas, στην οποία συμμετείχε ως μέτοχος ο Γιόργκεν Φένεχ.



Όπως είπε, μέσα από την ταξινόμηση και ανάλυση των μηνυμάτων διαπίστωσε ότι ο Φένεχ εμφανιζόταν σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατείχε κεντρική θέση στην υπόθεση.



Η δημοσιογράφος σχεδίαζε, σύμφωνα με τον γιο της, να οργανώσει διεθνή συνεργασία δημοσιογράφων, στα πρότυπα της έρευνας των Panama Papers, ώστε να εξεταστεί το υλικό της Electrogas. Για τον σκοπό αυτό είχαν ήδη ξεκινήσει επαφές με τον βρετανικό Τύπο, όμως το σχέδιο δεν προχώρησε λόγω της δολοφονίας της.



Κλείσιμο «Daphne Project», στο οποίο συμμετείχαν διεθνή μέσα ενημέρωσης με στόχο τη συνέχιση της έρευνας τόσο για την υπόθεση Electrogas όσο και για τις συνθήκες της δολοφονίας της.



Η περιγραφή της ημέρας της δολοφονίας Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η περιγραφή του Μάθιου Καρουάνα Γκαλίζια για τις τελευταίες στιγμές πριν από την έκρηξη.



Όπως κατέθεσε, εκείνος και η μητέρα του εργάζονταν στο σπίτι όταν εκείνη έφυγε με το αυτοκίνητό της για να μεταβεί στην τράπεζα. Λίγα λεπτά αργότερα, ενώ εργαζόταν στον υπολογιστή του, άκουσε μια ισχυρή έκρηξη.



Περιέγραψε ότι βγήκε αμέσως έξω και κατευθύνθηκε προς τη στήλη καπνού, όπου αντίκρισε φλόγες, συντρίμμια και το φλεγόμενο όχημα της μητέρας του. Ανέφερε επίσης ότι άκουγε ασταμάτητα την κόρνα του αυτοκινήτου και τότε συνειδητοποίησε πως η φιγούρα που διέκρινε μέσα στο όχημα ήταν η μητέρα του.



Η δημοσιογράφος Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια ερευνούσε υποθέσεις που σχετίζονταν με φερόμενηεπιχειρηματιών και κυβερνητικών αξιωματούχων της Μάλτας όταν δολοφονήθηκε με παγιδευμένο αυτοκίνητο τον Οκτώβριο του 2017, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης του επιχειρηματία Γιόργκεν Φένεχ.Ο Φένεχ, κληρονόμος μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές περιουσίες της Μάλτας, κατηγορείται ότι οργάνωσε και χρηματοδότησε τη δολοφονία της δημοσιογράφου, κατηγορία που αρνείται, σύμφωνα με τον Guardian.Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο γιος της, Μάθιου Καρουάνα Γκαλίζια, μηχανικός λογισμικού και μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας που τιμήθηκε με βραβείο Pulitzer για την έρευνα τωνΌπως κατέθεσε, από το 2015 συμμετείχε στην επεξεργασία εκατομμυρίων αρχείων που διέρρευσαν από τα Panama Papers, δημιουργώντας βάση δεδομένων για τη διεθνή ομάδα δημοσιογράφων. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του εντόπισε στοιχεία που αφορούσαν άμεσα τη Μάλτα και τα μοιράστηκε με τη μητέρα του, κρίνοντας ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικά.Σύμφωνα με την κατάθεσή του, από τα έγγραφα της διαρροής αλλά και από τις πληροφορίες που συγκέντρωνε η ίδια η δημοσιογράφος προέκυπταν στοιχεία για υπεράκτιες εταιρείες που φέρονται να είχαν συστήσει ο τότε υπουργός Ενέργειαςκαι ο επικεφαλής του γραφείου του τότε πρωθυπουργού,, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.Ο Μάθιου Καρουάνα Γκαλίζια ανέφερε ακόμη ότι, λίγο πριν από τη δολοφονία της, η μητέρα του εργαζόταν πάνω σε νέα διαρροή χιλιάδων ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τους διακομιστές της, στην οποία συμμετείχε ως μέτοχος ο Γιόργκεν Φένεχ.Όπως είπε, μέσα από την ταξινόμηση και ανάλυση των μηνυμάτων διαπίστωσε ότι ο Φένεχ εμφανιζόταν σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατείχε κεντρική θέση στην υπόθεση.Η δημοσιογράφος σχεδίαζε, σύμφωνα με τον γιο της, να οργανώσει διεθνή συνεργασία δημοσιογράφων, στα πρότυπα της έρευνας των Panama Papers, ώστε να εξεταστεί το υλικό της Electrogas. Για τον σκοπό αυτό είχαν ήδη ξεκινήσει επαφές με τον βρετανικό Τύπο, όμως το σχέδιο δεν προχώρησε λόγω της δολοφονίας της.Μετά τον θάνατό της δημιουργήθηκε το, στο οποίο συμμετείχαν διεθνή μέσα ενημέρωσης με στόχο τη συνέχιση της έρευνας τόσο για την υπόθεση Electrogas όσο και για τις συνθήκες της δολοφονίας της.Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η περιγραφή του Μάθιου Καρουάνα Γκαλίζια για τις τελευταίες στιγμές πριν από την έκρηξη.Όπως κατέθεσε, εκείνος και η μητέρα του εργάζονταν στο σπίτι όταν εκείνη έφυγε με το αυτοκίνητό της για να μεταβεί στην τράπεζα. Λίγα λεπτά αργότερα, ενώ εργαζόταν στον υπολογιστή του, άκουσε μιαΠεριέγραψε ότι βγήκε αμέσως έξω και κατευθύνθηκε προς τη στήλη καπνού, όπου αντίκρισε φλόγες, συντρίμμια και το φλεγόμενο όχημα της μητέρας του. Ανέφερε επίσης ότι άκουγε ασταμάτητα την κόρνα του αυτοκινήτου και τότε συνειδητοποίησε πως η φιγούρα που διέκρινε μέσα στο όχημα ήταν η μητέρα του.

«Πρώτα είδα φωτιά στο δρόμο. Είδα κομμάτια μετάλλου και σάρκας. Τα μάτια μου ακολούθησαν τον καπνό και είδα μια τεράστια σφαίρα φωτιάς. Έτρεξα προς τα εκεί. Η κόρνα χτυπούσε, δεν σταματούσε. Είδα μια σκιά μέσα στο αυτοκίνητο και θυμάμαι ότι είπα “αυτή είναι η μαμά μου”» είπε ο ίδιος.



Παράλληλα, δήλωσε στο δικαστήριο ότι μετά τη δολοφονία εγκατέλειψε την επαγγελματική του πορεία, επέστρεψε στη Μάλτα και αφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις στην προσπάθεια να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απόφαση είχε μεγάλο προσωπικό κόστος.



Η δίκη του Γιόργκεν Φένεχ, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες, συνεχίζεται.