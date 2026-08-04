Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην κεντρική Ιταλία, κοντά στην Τοσκάνη - Εκκενώθηκαν κτίρια, έκλεισε το σιδηροδρομικό δίκτυο

Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου λίγο μετά τις 10:15 (τοπική ώρα) στην περιφέρεια της Τοσκάνης, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Πίζας.Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 7 χιλιόμετρα.Πολλοί κάτοικοι βγήκαν από τα κτήρια και οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους για να εξακριβώσουν αν έχουν προκληθεί ζημιές. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση του δημαρχείου και των δικαστηρίων της Πίζας, όπως και η διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων.