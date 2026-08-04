Θάνος Πλεύρης: Υπέβαλε στο Συμβούλιο της ΕΕ την πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου

O πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Politico, αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού μηχανισμού αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών όπως έγινε στη Θέουτα