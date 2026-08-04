ΗΠΑ: Εξαντλήθηκαν «σχεδόν στο σύνολό τους» οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς στον πόλεμο του Ιράν, λέει το Reuters

Ο πεντάμηνος πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει φέρει μεγάλη μείωση των αποθεμάτων σε ATACMS και PrSM - Υπό αμφισβήτηση και η αποτρεπτική ισχύς των ΗΠΑ, καθώς συρρικνώνονται και οι Patriot - Την ίδια ώρα, ο Τραμπ μιλά για επέκταση της παραγωγής με ρυθμούς - ρεκόρ