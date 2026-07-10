«Προσπάθησαν να φύγουν από διαφορετική διαδρομή εκκένωσης»: Έντεκα νεκροί στη φονικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ανδαλουσίας, αγωνία για 19 αγνοούμενους

Το λάθος που έκαναν τα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Πέμπτη στην Αλμερία επισήμανε περιφερειακός κυβερνητικός αξιωματούχος - Εικάζεται πως ήταν όλοι αλλοδαποί - Πιθανόν από κομμένο καλώδιο ξεκίνησε η φωτιά

Λος Γκαγιάρδος της Αλμερία, ο οποίος έχει πληθυσμό 3.110 κατοίκων.



Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 11 νεκρούς και 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα το πρωί με εναέρια μέσα στο νοσοκομείο Virgen del Rocío στη Σεβίλλη. Παράλληλα, 19 άτομα είναι αγνοούμενα, σύμφωνα με ενημέρωση από κυβερνητική πηγή.



Αντόνιο Σανθ, αναθεώρησε τον αρχικό αριθμό των νεκρών από 12 σε 11. Όπως εξήγησε, οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην εκκένωση 122 ανθρώπων.







Παγιδεύτηκαν από την ακραία ταχύτητα των φλογών Σε βίντεο που απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης, ο Αντόνιο Σανθ τόνισε ότι τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από την «εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση» της φωτιάς σε μια περιοχή με ιδιαίτερα περίπλοκο ανάγλυφο και διάσπαρτα σπίτια στην πλαγιά, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη Μπέδαρ. Εικάζεται πως η φωτιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο ηλεκτρισμού και εξαπλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δασική έκταση.







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Ωστόσο, μια ομάδα ανθρώπων επιχείρησε να διαφύγει μόνη της, ακολουθώντας μια ξερή κοίτη ποταμού αντί για την καθορισμένη διαδρομή εκκένωσης.



«Η απόφαση να πάρουν διαφορετικό δρόμο, αναζητώντας δική τους διέξοδο μέσα από την ξερή κοίτη του ποταμού, αποδείχθηκε μια θανάσιμη παγίδα για τους θανόντες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σανθ.



Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίσσεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη στον δήμοτης, ο οποίος έχει πληθυσμόΣύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφερειακή κυβέρνηση της, ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σεκαι, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα το πρωί με εναέρια μέσα στο νοσοκομείο Virgen del Rocío στη. Παράλληλα,είναι αγνοούμενα, σύμφωνα με ενημέρωση από κυβερνητική πηγή.Ο Περιφερειακός Υπουργός Προεδρίας, Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών,αναθεώρησε τον αρχικό αριθμό των νεκρών από 12 σε 11. Όπως εξήγησε, οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην εκκένωση 122 ανθρώπων.Σε βίντεο που απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης, οτόνισε ότι τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από τηντης φωτιάς σε μια περιοχή με ιδιαίτερα περίπλοκο ανάγλυφο και διάσπαρτα σπίτια στην πλαγιά, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη Μπέδαρ. Εικάζεται πως η φωτιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο ηλεκτρισμού και εξαπλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δασική έκταση.Σύμφωνα με τον Υπουργό, όταν ξέσπασε η φωτιά δόθηκε αρχικά εντολή εκκένωσης για ένα μέρος της πόλης. Ωστόσο, βλέποντας την τρομακτική ταχύτητα των φλογών, οι αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν καθολικό lockdown για την ασφάλεια των πολιτών, κάτι που κοινοποιήθηκε σε όλους τους κατοίκους. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωστή, καθώς η ίδια η πόλη τελικά σώθηκε από τις φλόγες.Ωστόσο, μια ομάδα ανθρώπων επιχείρησε να διαφύγει μόνη της, ακολουθώντας μια ξερή κοίτη ποταμού αντί για την καθορισμένη διαδρομή εκκένωσης.«Η απόφαση να πάρουν διαφορετικό δρόμο, αναζητώντας δική τους διέξοδο μέσα από την ξερή κοίτη του ποταμού, αποδείχθηκε μια θανάσιμη παγίδα για τους θανόντες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο





Ξένοι τουρίστες τα θύματα Όλοι οι νεκροί εικάζεται ότι είναι ξένοι τουρίστες. Τέσσερα από τα θύματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο έφερε το τιμόνι στη δεξιά πλευρά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για Βρετανούς υπηκόους.



Τα υπόλοιπα επτά θύματα κινούνταν πεζά. Όπως όλα δείχνουν, εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και άρχισαν να περπατούν ψάχνοντας διέξοδο, προτού εγκλωβιστούν και χάσουν τη ζωή τους.







Η πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στην ιστορία της Ανδαλουσίας Αν και ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, η συγκεκριμένη πυρκαγιά είναι ήδη η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ανδαλουσία από τότε που υπάρχουν επίσημα αρχεία.



Σε εθνικό επίπεδο, οι χειρότερες τραγωδίες από πυρκαγιές στην Ισπανία περιλαμβάνουν:



Λιορέτ ντε Μαρ (Χιρόνα), Αύγουστος 1979: 21 νεκροί στην οικιστική περιοχή Λος Πινάρες.



Λα Γκομέρα (νησί των Καναρίων Νήσων), 1984: 20 νεκροί.



Ρίμπα ντε Σαελίθες (Γουαδαλαχάρα), Ιούλιος 2005: 11 νεκροί (όλοι τους μέλη της πυροσβεστικής ομάδας).