Τραγωδία στη Ρωσία: Πέντε Βόσνιοι ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους στο όρος Ελμπρούς
ΚΟΣΜΟΣ
Ορειβάτες Ρωσία

Τραγωδία στη Ρωσία: Πέντε Βόσνιοι ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους στο όρος Ελμπρούς

Το όρος, που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, είναι διαβόητο για τις ξαφνικές αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες αναρρίχησης

Τραγωδία στη Ρωσία: Πέντε Βόσνιοι ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους στο όρος Ελμπρούς
Πέντε Βόσνιοι ορειβάτες πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στο όρος Ελμπρούς στη Ρωσία, το υψηλότερο βουνό της Ευρώπης, όταν παγιδεύτηκαν σε σφοδρή καταιγίδα.

Την αναφορά έκανε βοσνιακή υπηρεσία διάσωσης ορειβατών, ενώ οι Ρώσοι διασώστες συνέχιζαν την αναζήτηση, όπως επισημαίνει το Reuters.

Τα βοσνιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα επτά μέλη της ορειβατικής αποστολής ήταν κάτοικοι της πόλης Ζένιτσα στο κέντρο της χώρας. Μεταξύ τους περιλαμβάνονταν ένα παντρεμένο ζευγάρι και ένας γιατρός που εργαζόταν στο τοπικό νοσοκομείο.

Το ρωσικό Υπουργείο Έκτακτων Αναγκών ανέφερε από την πλευρά του ότι οι διασώστες έσωσαν δύο ορειβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο για ιατρική περίθαλψη.

Ανέφερε επίσης ότι οι σοροί δύο μελών της ίδιας ομάδας είχαν εντοπιστεί στο βουνό σε υψόμετρο 5.350 μέτρων και θα μεταφερθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η αναζήτηση των υπόλοιπων τριών σορών συνεχίζεται, αλλά είναι δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το όρος Ελμπρούς, με ύψος 5.642 μέτρα, ακριβώς βόρεια των συνόρων με τη Γεωργία, είναι διαβόητο για τις ξαφνικές αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες αναρρίχησης.

Φωτογραφία αρχείου

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