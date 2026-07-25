Ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος των αδειούχων, πάνω από 50.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής
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Έξοδος Αδειούχοι Λιμάνια

Ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος των αδειούχων, πάνω από 50.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής

Κορυφώνεται η κίνηση προς τα νησιά, αυξημένη επιφυλακή του Λιμενικού και σύσταση στους επιβάτες να φτάνουν νωρίτερα στο λιμάνι

Ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος των αδειούχων, πάνω από 50.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής
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Κορυφώνεται σταδιακά η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς ξεκινά η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού.

Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού, ενώ αυξημένη αναμένεται να παραμείνει η κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή είναι σε αυξημένη επιφυλακή ενώ οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να τα ταξιδέψουν καλό είναι να βρίσκονται στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λίγο νωρίτερα λόγω της αυξημένης κίνησης.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά από τα τέσσερα μεγάλα λιμάνια της Αττικής 113 απόπλοι πλοίων, με 50.917 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς.

Ειδικότερα, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 22 απόπλοι, ενώ αναχώρησαν 24.545 επιβάτες, 4.054 Ι.Χ. οχήματα, 706 φορτηγά και 720 δίκυκλα.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 60 δρομολόγια, με 10.079 επιβάτες, 1.161 Ι.Χ. οχήματα, 50 φορτηγά και 356 δίκυκλα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 19 απόπλοι πλοίων. Συνολικά αναχώρησαν 12.019 επιβάτες, 2.571 Ι.Χ. οχήματα, 101 φορτηγά και 301 δίκυκλα.

Από το Λαύριο εκτελέστηκαν 12 δρομολόγια, με 4.274 επιβάτες, 1.127 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά και 99 δίκυκλα.

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Οι εκτιμήσεις για το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το Λιμενικό Σώμα, το Σάββατο 25 Ιουλίου εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τέσσερα λιμάνια συνολικά 36.904 επιβάτες.

Από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά και τις πύλες Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, με εκτιμώμενο αριθμό 22.759 επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί τέσσερα δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων και 22 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων. Αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 3.430 επιβάτες, εκ των οποίων 505 με υδροπτέρυγα και 2.925 με επιβατηγά-οχηματαγωγά.

Από τη Ραφήνα προβλέπεται να εκτελεστούν 14 δρομολόγια, με 8.000 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο επτά δρομολόγια, με 2.715 επιβάτες.

Για την Κυριακή 26 Ιουλίου, οι προκρατήσεις δείχνουν συνολικά 25.361 αναχωρήσεις επιβατών από τα λιμάνια της Αττικής. Από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια, με 16.292 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό αναμένεται να πραγματοποιηθούν τέσσερα δρομολόγια υδροπτέρυγων και 24 επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, με συνολικά 2.149 επιβάτες.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια, με 4.829 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο 13 δρομολόγια, με 2.091 επιβάτες.
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