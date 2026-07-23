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Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα
Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα
Το ακραίο φαινόμενο εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της επέλασης του τυφώνα Bavi στην επαρχία Ζετζιάνγκ
Σκηνές που κόβουν την ανάσα καταγράφει βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου στην Κίνα, όπου ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος, που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέλασης του τυφώνα Bavi, σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.
Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα αυτοκίνητο παρασύρεται από τη δίνη του ανεμοστρόβιλου, σηκώνεται από το οδόστρωμα και εκτοξεύεται αρκετά μέτρα μακριά.
Ο ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε εν μέσω της επέλασης του τυφώνα Bavi, ο οποίος έπληξε τη Ζετζιάνγκ με σφοδρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, αφήνοντας πίσω του σοβαρές ζημιές.
Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ χιλιάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από τους σφοδρούς ανέμους.
Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα αυτοκίνητο παρασύρεται από τη δίνη του ανεμοστρόβιλου, σηκώνεται από το οδόστρωμα και εκτοξεύεται αρκετά μέτρα μακριά.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Ο ανεμοστρόβιλος συνεχίζει την καταστροφική του πορεία, ξεριζώνοντας δέντρα, ενώ οι οδηγοί ακινητοποιούν τα οχήματά τους προσπαθώντας να προστατευθούν από τη μανία της φύσης.
A tornado sent a car airborne in Haining, Zhejiang Province in China on Sunday.... 👀pic.twitter.com/qX0AZpFt7J— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 22, 2026
Ο ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε εν μέσω της επέλασης του τυφώνα Bavi, ο οποίος έπληξε τη Ζετζιάνγκ με σφοδρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, αφήνοντας πίσω του σοβαρές ζημιές.
Οι κινεζικές αρχές προχώρησαν σε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις, με περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους.
Wild scenes as powerful winds ripped through Sanqiao Subdistrict, Weiyang District, Xi’an, Shaanxi Province, China, sending debris flying, toppling trees, and forcing people to run for safety.(July 21,2026) pic.twitter.com/eYxZRjMu9Z— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 22, 2026
Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ χιλιάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από τους σφοδρούς ανέμους.
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