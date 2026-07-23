Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα
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Κίνα Αυτοκίνητο Ανεμοστρόβιλος

Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα

Το ακραίο φαινόμενο εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της επέλασης του τυφώνα Bavi στην επαρχία Ζετζιάνγκ

Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα
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Σκηνές που κόβουν την ανάσα καταγράφει βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου στην Κίνα, όπου ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος, που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέλασης του τυφώνα Bavi, σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα αυτοκίνητο παρασύρεται από τη δίνη του ανεμοστρόβιλου, σηκώνεται από το οδόστρωμα και εκτοξεύεται αρκετά μέτρα μακριά.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο ανεμοστρόβιλος συνεχίζει την καταστροφική του πορεία, ξεριζώνοντας δέντρα, ενώ οι οδηγοί ακινητοποιούν τα οχήματά τους προσπαθώντας να προστατευθούν από τη μανία της φύσης.

Ο ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε εν μέσω της επέλασης του τυφώνα Bavi, ο οποίος έπληξε τη Ζετζιάνγκ με σφοδρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, αφήνοντας πίσω του σοβαρές ζημιές.

Οι κινεζικές αρχές προχώρησαν σε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις, με περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

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Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ χιλιάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από τους σφοδρούς ανέμους.
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