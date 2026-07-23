Ένα «κλικ» για όλα τα χρέη: Η νέα ψηφιακή πύλη για οφειλές και πληρωμές
Ένα «κλικ» για όλα τα χρέη: Η νέα ψηφιακή πύλη για οφειλές και πληρωμές
Οι πολίτες θα βλέπουν συγκεντρωμένα τι χρωστούν σε Δημόσιο, δήμους και περιφέρειες και, όπου προβλέπεται, θα εξοφλούν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους, χωρίς να αναζητούν πληροφορίες σε διαφορετικές υπηρεσίες
Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στο «σαφάρι» αναζήτησης οφειλών σε διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου μπαίνει σταδιακά σε εφαρμογή. Η νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα συγκεντρώνει σε μία οθόνη σχεδόν όλες τις βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις περιφέρειες, προσφέροντας πλήρη εικόνα των χρεών, των διαθέσιμων τρόπων εξόφλησης και, όπου προβλέπεται, δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής πληρωμής.
Με τη νέα πλατφόρμα, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται διαφορετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να διαπιστώσουν αν έχουν οφειλές και σε ποιον φορέα. Όλες οι βεβαιωμένες υποχρεώσεις θα συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο, ο οποίος θα εμφανίζει το ύψος κάθε οφειλής, την αιτία που τη δημιούργησε, την κατάστασή της, τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής ή ρύθμισης, καθώς και το ιστορικό των συναλλαγών.
Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα εντάσσονται σχεδόν όλες οι διοικητικά βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου. Ειδικότερα θα εμφανίζονται τέλη, δικαιώματα, εισφορές και πρόστιμα, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, δημοτικά τέλη, οφειλές προς δήμους και περιφέρειες, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οφειλές από διασταυρωτικούς ελέγχους οχημάτων, καθώς και τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.
Στην ίδια πλατφόρμα θα απεικονίζονται και οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να αλλάζει ο τρόπος πληρωμής τους. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα συνεχίσουν να εξοφλούνται μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων των δύο φορέων, ενώ η νέα Πύλη θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο ενημέρωσης και παρακολούθησης.
Η πρόσβαση θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Για κάθε οφειλή ή ομάδα οφειλών θα δημιουργείται μοναδικός κωδικός πληρωμής (RF), όπου δεν υπάρχει ήδη, διευκολύνοντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω των τραπεζών. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα εκδίδεται αυτόματα ψηφιακή βεβαίωση εξόφλησης, η οποία θα αποστέλλεται τόσο στον πολίτη όσο και στον αρμόδιο φορέα, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών πληρωμής.
Παράλληλα, μέσω της νέας πλατφόρμας θα μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά διοικητικές πράξεις προσδιορισμού οφειλών με μοναδικό αριθμό επαλήθευσης, οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τα δικαστήρια, τις εισαγγελικές αρχές αλλά και τον ιδιωτικό τομέα ως επίσημα έγγραφα.
Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα διασυνδεθεί με τα φορολογικά μητρώα, τα μητρώα κοινωνικής ασφάλισης, το Μητρώο Πολιτών, τα πληροφοριακά συστήματα των δήμων και των περιφερειών, καθώς και με το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων. Παράλληλα θα συνδεθεί με τις τράπεζες και τη ΔΙΑΣ, ώστε κάθε πληρωμή να ενημερώνεται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και για τις παροχές ή τα επιδόματα στα οποία είναι δικαιούχοι.
Με τη νέα πλατφόρμα, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται διαφορετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να διαπιστώσουν αν έχουν οφειλές και σε ποιον φορέα. Όλες οι βεβαιωμένες υποχρεώσεις θα συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο, ο οποίος θα εμφανίζει το ύψος κάθε οφειλής, την αιτία που τη δημιούργησε, την κατάστασή της, τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής ή ρύθμισης, καθώς και το ιστορικό των συναλλαγών.
Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα εντάσσονται σχεδόν όλες οι διοικητικά βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου. Ειδικότερα θα εμφανίζονται τέλη, δικαιώματα, εισφορές και πρόστιμα, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, δημοτικά τέλη, οφειλές προς δήμους και περιφέρειες, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οφειλές από διασταυρωτικούς ελέγχους οχημάτων, καθώς και τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.
Στην ίδια πλατφόρμα θα απεικονίζονται και οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να αλλάζει ο τρόπος πληρωμής τους. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα συνεχίσουν να εξοφλούνται μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων των δύο φορέων, ενώ η νέα Πύλη θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο ενημέρωσης και παρακολούθησης.
Η πρόσβαση θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Για κάθε οφειλή ή ομάδα οφειλών θα δημιουργείται μοναδικός κωδικός πληρωμής (RF), όπου δεν υπάρχει ήδη, διευκολύνοντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω των τραπεζών. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα εκδίδεται αυτόματα ψηφιακή βεβαίωση εξόφλησης, η οποία θα αποστέλλεται τόσο στον πολίτη όσο και στον αρμόδιο φορέα, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών πληρωμής.
Παράλληλα, μέσω της νέας πλατφόρμας θα μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά διοικητικές πράξεις προσδιορισμού οφειλών με μοναδικό αριθμό επαλήθευσης, οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τα δικαστήρια, τις εισαγγελικές αρχές αλλά και τον ιδιωτικό τομέα ως επίσημα έγγραφα.
Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα διασυνδεθεί με τα φορολογικά μητρώα, τα μητρώα κοινωνικής ασφάλισης, το Μητρώο Πολιτών, τα πληροφοριακά συστήματα των δήμων και των περιφερειών, καθώς και με το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων. Παράλληλα θα συνδεθεί με τις τράπεζες και τη ΔΙΑΣ, ώστε κάθε πληρωμή να ενημερώνεται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και για τις παροχές ή τα επιδόματα στα οποία είναι δικαιούχοι.
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