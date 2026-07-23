Ένα «κλικ» για όλα τα χρέη: Η νέα ψηφιακή πύλη για οφειλές και πληρωμές

Οι πολίτες θα βλέπουν συγκεντρωμένα τι χρωστούν σε Δημόσιο, δήμους και περιφέρειες και, όπου προβλέπεται, θα εξοφλούν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους, χωρίς να αναζητούν πληροφορίες σε διαφορετικές υπηρεσίες