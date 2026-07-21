Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε ένα κτίριο κοντά στο Μπορντό
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Γαλλία Πυροσβέστες Νεκροί φλόγες Μπορντό

Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε ένα κτίριο κοντά στο Μπορντό

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο Μερινιάκ, σε ένα κτίριο κοντά στο αεροδρόμιο», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ

Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε ένα κτίριο κοντά στο Μπορντό
Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες κοντά στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο Μερινιάκ, μια πυρκαγιά σε κτίριο κοντά στο αεροδρόμιο» είπε ο Νουνιέζ στους βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης, προσθέτοντας ότι ενημερώθηκε για τους θανάτους από τον περιφερειάρχη της Νουβέλ-Ακιτέν και τον νομάρχη του διαμερίσματος Ζιρόντ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, ενώ μιλούσε στο κοινοβούλιο απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στο σημείο της τραγωδίας. 


Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα (12:00 GMT).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε ως πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε, προκαλώντας πυκνούς καπνούς που ήταν ορατοί σε ολόκληρη τη δυτική περιοχή του Μπορντό.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία εξακολουθούν να αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία.

Τη Δευτέρα, η Météo-France είχε θέσει 27 διαμερίσματα της χώρας σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

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Η Γαλλία μετρά συνολικά 250.000 πυροσβέστες. Οι 200.900 από αυτούς είναι εθελοντές, οι 44.300 είναι επαγγελματίες πυροσβέστες και οι υπόλοιποι 13.370 υπάγονται στις ένοπλες δυνάμεις στο Παρίσι και τη Μασσαλία.

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