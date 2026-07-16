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Το Κουβέιτ αναχαίτισε 32 εχθρικά drones μετά από ιρανικά πλήγματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις
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Το Κουβέιτ αναχαίτισε 32 εχθρικά drones μετά από ιρανικά πλήγματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις

Σε ανακοίνωσή του, ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, συνταγματάρχης Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ Ατουάν, ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα αναχαίτισαν

Το Κουβέιτ αναχαίτισε 32 εχθρικά drones μετά από ιρανικά πλήγματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις
Τριάντα δύο «εχθρικά drones» εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ από τα ξημερώματα, την ώρα που ιρανικά πλήγματα φέρεται να είχαν ως στόχο σειρά ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στη χώρα.

Σε ανακοίνωσή του, ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, συνταγματάρχης Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ Ατουάν, ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και προχώρησαν στην αναχαίτισή τους.

«Τα drones αναχαιτίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν», δήλωσε ο Αλ Ατουάν, προσθέτοντας ότι από την επιχείρηση αναχαίτισης έπεσαν συντρίμμια σε αρκετές κατοικημένες περιοχές.

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Από την πτώση των θραυσμάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Κουβέιτ, σύμφωνα με τις οποίες ιρανικές επιθέσεις έπληξαν ή επιχείρησαν να πλήξουν κρίσιμες εγκαταστάσεις στη χώρα.


Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις

Το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο και τις υποδομές της χώρας.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαιώνουν τη συνεχή προσήλωσή τους στην εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών τους με αποτελεσματικότητα και επάρκεια, διατηρώντας σταθερή ετοιμότητα και εγρήγορση, ενισχύοντας έτσι την εθνική ασφάλεια και διαφυλάσσοντας την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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