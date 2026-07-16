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Το Κουβέιτ αναχαίτισε 32 εχθρικά drones μετά από ιρανικά πλήγματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις
Το Κουβέιτ αναχαίτισε 32 εχθρικά drones μετά από ιρανικά πλήγματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις
Σε ανακοίνωσή του, ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, συνταγματάρχης Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ Ατουάν, ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα αναχαίτισαν
Τριάντα δύο «εχθρικά drones» εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ από τα ξημερώματα, την ώρα που ιρανικά πλήγματα φέρεται να είχαν ως στόχο σειρά ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στη χώρα.
Σε ανακοίνωσή του, ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, συνταγματάρχης Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ Ατουάν, ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και προχώρησαν στην αναχαίτισή τους.
«Τα drones αναχαιτίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν», δήλωσε ο Αλ Ατουάν, προσθέτοντας ότι από την επιχείρηση αναχαίτισης έπεσαν συντρίμμια σε αρκετές κατοικημένες περιοχές.
Δείτε βίντεο
Από την πτώση των θραυσμάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.
Η ανακοίνωση ήρθε μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Κουβέιτ, σύμφωνα με τις οποίες ιρανικές επιθέσεις έπληξαν ή επιχείρησαν να πλήξουν κρίσιμες εγκαταστάσεις στη χώρα.
Το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο και τις υποδομές της χώρας.
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαιώνουν τη συνεχή προσήλωσή τους στην εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών τους με αποτελεσματικότητα και επάρκεια, διατηρώντας σταθερή ετοιμότητα και εγρήγορση, ενισχύοντας έτσι την εθνική ασφάλεια και διαφυλάσσοντας την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σε ανακοίνωσή του, ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, συνταγματάρχης Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ Ατουάν, ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και προχώρησαν στην αναχαίτισή τους.
«Τα drones αναχαιτίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν», δήλωσε ο Αλ Ατουάν, προσθέτοντας ότι από την επιχείρηση αναχαίτισης έπεσαν συντρίμμια σε αρκετές κατοικημένες περιοχές.
Δείτε βίντεο
DRAMATIC FOOTAGE: IRANIAN DRONE STRIKES US MILITARY DEPOT IN KUWAIT— Sovereign Media (@sov_media) July 16, 2026
Dramatic footage shows an Iranian Shahed drone striking a target in Kuwait belonging to the US military, located within Mina Abdullah port. According to open-source intelligence accounts, multiple targets were… pic.twitter.com/uMIjAbXP1c
Από την πτώση των θραυσμάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.
Η ανακοίνωση ήρθε μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Κουβέιτ, σύμφωνα με τις οποίες ιρανικές επιθέσεις έπληξαν ή επιχείρησαν να πλήξουν κρίσιμες εγκαταστάσεις στη χώρα.
#Breaking— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 16, 2026
Kuwaiti Ministry of Defence:
🚨We intercepted and dealt with 32 hostile drones that entered our airspace #Kuwait | #IRAN #USA @AlarabyTVpic.twitter.com/1jPNuvDuL5 pic.twitter.com/l9CE1AYk3z
Το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο και τις υποδομές της χώρας.
Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαιώνουν τη συνεχή προσήλωσή τους στην εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών τους με αποτελεσματικότητα και επάρκεια, διατηρώντας σταθερή ετοιμότητα και εγρήγορση, ενισχύοντας έτσι την εθνική ασφάλεια και διαφυλάσσοντας την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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