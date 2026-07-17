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Ξεπερνούν τους 800 οι θάνατοι από Έμπολα στο Κονγκό
Ξεπερνούν τους 800 οι θάνατοι από Έμπολα στο Κονγκό
Εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, τονίζει ο ΠΟΥ - Δεν υπάρχει θεραπεία για το στέλεχος που την προκαλεί
Σε 2.124 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου έχει στοιχίσει τη ζωή σε 828 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας.
Αυτή η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, τόνισε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους εξήγησε πως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπέρασε τις 2.000 μέσα σε δυο μήνες, όταν στην επιδημία του 2018 χρειάστηκαν πάνω από δέκα μήνες.
Η 17η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.
Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.
Αυτή η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, τόνισε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους εξήγησε πως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπέρασε τις 2.000 μέσα σε δυο μήνες, όταν στην επιδημία του 2018 χρειάστηκαν πάνω από δέκα μήνες.
Η 17η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.
Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.
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