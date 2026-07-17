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Ξεπερνούν τους 800 οι θάνατοι από Έμπολα στο Κονγκό
ΚΟΣΜΟΣ
Επιδημία Έμπολα Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό

Ξεπερνούν τους 800 οι θάνατοι από Έμπολα στο Κονγκό

Εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, τονίζει ο ΠΟΥ - Δεν υπάρχει θεραπεία για το στέλεχος που την προκαλεί

Ξεπερνούν τους 800 οι θάνατοι από Έμπολα στο Κονγκό
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Σε 2.124 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου έχει στοιχίσει τη ζωή σε 828 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας.

Αυτή η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, τόνισε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους εξήγησε πως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπέρασε τις 2.000 μέσα σε δυο μήνες, όταν στην επιδημία του 2018 χρειάστηκαν πάνω από δέκα μήνες.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.
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