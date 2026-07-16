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Ιράν: Οι δικαστικές αρχές διαψεύδουν την αποφυλάκιση Αμερικανίδας που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

Ιράν: Οι δικαστικές αρχές διαψεύδουν την αποφυλάκιση Αμερικανίδας που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ

Tην Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα που είχε φυλακιστεί στο Ιράν τον Δεκέμβριο του 2024 - Kανείς Aμερικανός υπήκοος δεν αφέθηκε ελεύθερος, απάντησε η Τεχεράνη

Ιράν: Οι δικαστικές αρχές διαψεύδουν την αποφυλάκιση Αμερικανίδας που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ
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Οι δικαστικές αρχές του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι κανείς Aμερικανός υπήκοος δεν αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ούτε απελευθερώθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, όπως μεταδίδουν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Χθες Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα που είχε φυλακιστεί στο Ιράν τον Δεκέμβριο του 2024, συμπληρώνοντας πως «οι ΗΠΑ εκτιμούν αυτήν τη χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν».

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν υποστηρίζουν πως δεν έχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι καταδικασμένος Αμερικανός, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ που ταιριάζει με την περιγραφή που έδωσε ο Τραμπ ή οποιοσδήποτε άλλος αμερικανός κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ή απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.
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