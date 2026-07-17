Προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δείτε βίντεο
Προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δείτε βίντεο
Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι
Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα Παρασκευή ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες Πέμπτη στην οδό Καλλιδρόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Λίγο αργότερα, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα.
Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη.
Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.
Δείτε βίντεο:
Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη.
Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.
Δείτε βίντεο:
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