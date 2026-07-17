Προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δείτε βίντεο

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο,

και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη.

Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα

για την προετοιμασία και την εκτέλεση της





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επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.