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Το Ντουμπάι προειδοποιεί για κυρώσεις σε ΜΜΕ που μεταδίδουν ψευδείς ή ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις
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Το Ντουμπάι προειδοποιεί για κυρώσεις σε ΜΜΕ που μεταδίδουν ψευδείς ή ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις

Η ανακοίνωση ήρθε μετά τη μετάδοση του Reuters για ήχους εκρήξεων στο κέντρο της πόλης, πληροφορία που είχε ήδη διαψευστεί από τις Αρχές

Το Ντουμπάι προειδοποιεί για κυρώσεις σε ΜΜΕ που μεταδίδουν ψευδείς ή ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις
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Με τη λήψη «των αναγκαίων μέτρων» κατά μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύουν ψευδείς ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες προειδοποίησαν οι Αρχές του Ντουμπάι, μετά τη μετάδοση αναφοράς του Reuters για ήχους εκρήξεων στο κέντρο της πόλης.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, το Κυβερνητικό Γραφείο Ενημέρωσης του Ντουμπάι ανέφερε ότι θα υπάρξουν ενέργειες σε βάρος μέσων ενημέρωσης που μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις ή πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν διασταυρωθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα ληφθούν μέτρα κατά των μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύουν ψευδείς ειδήσεις ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σχετικά με το Ντουμπάι, σύμφωνα με την τοπική και ομοσπονδιακή νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς».


Η προειδοποίηση ακολουθεί τη διάψευση της πληροφορίας περί εκρήξεων στο κέντρο του Ντουμπάι, την οποία οι τοπικές Αρχές χαρακτήρισαν ψευδή.


Έκκληση για ενημέρωση από επίσημες πηγές

Οι Αρχές του Ντουμπάι επανέλαβαν την ανάγκη οι πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες πηγές, αποφεύγοντας τη διασπορά φημών ή πληροφοριών που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η υπόθεση αναδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία που υπάρχει γύρω από την ενημέρωση σε συνθήκες περιφερειακής έντασης, αλλά και την πρόθεση των Αρχών να αντιμετωπίσουν νομικά δημοσιεύματα που θεωρούν παραπλανητικά.
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