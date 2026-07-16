Το Ντουμπάι προειδοποιεί για κυρώσεις σε ΜΜΕ που μεταδίδουν ψευδείς ή ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις
Το Ντουμπάι προειδοποιεί για κυρώσεις σε ΜΜΕ που μεταδίδουν ψευδείς ή ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις
Η ανακοίνωση ήρθε μετά τη μετάδοση του Reuters για ήχους εκρήξεων στο κέντρο της πόλης, πληροφορία που είχε ήδη διαψευστεί από τις Αρχές
Με τη λήψη «των αναγκαίων μέτρων» κατά μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύουν ψευδείς ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες προειδοποίησαν οι Αρχές του Ντουμπάι, μετά τη μετάδοση αναφοράς του Reuters για ήχους εκρήξεων στο κέντρο της πόλης.
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, το Κυβερνητικό Γραφείο Ενημέρωσης του Ντουμπάι ανέφερε ότι θα υπάρξουν ενέργειες σε βάρος μέσων ενημέρωσης που μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις ή πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν διασταυρωθεί.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα ληφθούν μέτρα κατά των μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύουν ψευδείς ειδήσεις ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σχετικά με το Ντουμπάι, σύμφωνα με την τοπική και ομοσπονδιακή νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς».
Η προειδοποίηση ακολουθεί τη διάψευση της πληροφορίας περί εκρήξεων στο κέντρο του Ντουμπάι, την οποία οι τοπικές Αρχές χαρακτήρισαν ψευδή.
Οι Αρχές του Ντουμπάι επανέλαβαν την ανάγκη οι πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες πηγές, αποφεύγοντας τη διασπορά φημών ή πληροφοριών που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
Η υπόθεση αναδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία που υπάρχει γύρω από την ενημέρωση σε συνθήκες περιφερειακής έντασης, αλλά και την πρόθεση των Αρχών να αντιμετωπίσουν νομικά δημοσιεύματα που θεωρούν παραπλανητικά.
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, το Κυβερνητικό Γραφείο Ενημέρωσης του Ντουμπάι ανέφερε ότι θα υπάρξουν ενέργειες σε βάρος μέσων ενημέρωσης που μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις ή πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν διασταυρωθεί.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα ληφθούν μέτρα κατά των μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύουν ψευδείς ειδήσεις ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σχετικά με το Ντουμπάι, σύμφωνα με την τοπική και ομοσπονδιακή νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς».
The Government of Dubai Media Office confirms that action will be taken against media outlets that publish false news or unverified information about Dubai, in accordance with local and federal laws and regulations.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 16, 2026
Η προειδοποίηση ακολουθεί τη διάψευση της πληροφορίας περί εκρήξεων στο κέντρο του Ντουμπάι, την οποία οι τοπικές Αρχές χαρακτήρισαν ψευδή.
Οι Αρχές του Ντουμπάι επανέλαβαν την ανάγκη οι πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες πηγές, αποφεύγοντας τη διασπορά φημών ή πληροφοριών που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
Έκκληση για ενημέρωση από επίσημες πηγές
Η υπόθεση αναδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία που υπάρχει γύρω από την ενημέρωση σε συνθήκες περιφερειακής έντασης, αλλά και την πρόθεση των Αρχών να αντιμετωπίσουν νομικά δημοσιεύματα που θεωρούν παραπλανητικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα