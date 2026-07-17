Η ρευστότητα γίνεται το νέο «ιερό δισκοπότηρο» των τραπεζών
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Τράπεζες Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η ρευστότητα γίνεται το νέο «ιερό δισκοπότηρο» των τραπεζών

Πώς θα συνδυαστούν τα αποθέματα με την χρηματοδότηση - Ρευστότητα υπό σενάρια κρίσης και η φιλοσοφία της νέας εποπτικής προσέγγισης

Η ρευστότητα γίνεται το νέο «ιερό δισκοπότηρο» των τραπεζών
Ειρήνη Σακελλάρη
Τα κεφάλαια των τραπεζών σε ποιότητα και ποσότητα αποτελεί μια σημαντική μέριμνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αλλάζει για το σκοπό αυτό τους όρους της ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Πρόκειται για την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας Κεφαλαίου μιας τράπεζας,

Δεν πρόκειται απλώς για μια μεταβολή εποπτικής προτεραιότητας, αλλά το στοιχείο αυτό αντικατοπτρίζει τη διαπίστωση ότι ακόμη και τράπεζες με ισχυρή κεφαλαιακή βάση μπορούν να βρεθούν σε κατάσταση αδυναμίας εάν δεν διαθέτουν επαρκή και άμεσα διαθέσιμη ρευστότητα. Μάλιστα ο γενικευμένος γεωπολιτικός κίνδυνος δημιουργεί σημαντικές αδυναμίες στην ποιότητα των κεφαλαίων των τραπεζών οι οποίες συγχρόνως πρέπει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

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Ειρήνη Σακελλάρη
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