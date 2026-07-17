ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά κοντά σε σπίτια στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Εσπασε κεντρικός αγωγός ύδρευσης στο Λος Άντζελες και πλημμύρισε το δυτικό Χόλιγουντ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Λος Άντζελες Χόλιγουντ Πλημμύρα

Εσπασε κεντρικός αγωγός ύδρευσης στο Λος Άντζελες και πλημμύρισε το δυτικό Χόλιγουντ, δείτε βίντεο

Το τμήμα του κεντρικού αγωγού του Sunset που έσπασε ήταν από το 1916, είχε προγραμματιστεί να αντικατασταθεί το 2031, σύμφωνα με την εταιρεία κοινής ωφέλειας

Εσπασε κεντρικός αγωγός ύδρευσης στο Λος Άντζελες και πλημμύρισε το δυτικό Χόλιγουντ, δείτε βίντεο
Ένας αγωγός ύδρευσης ηλικίας ενός αιώνα, που βρισκόταν θαμμένος κάτω από μια πολυσύχναστη λεωφόρο στο Λος Άντζελες, έσπασε χθες βράδυ, προκαλώντας μια ισχυρή εκροή νερού στους δρόμους που είχε ως αποτέλεσμα ισχυρή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η ρήξη σημειώθηκε σε έναν καρφωμένο χαλύβδινο αγωγό του 1916 στο δυτικό Χόλιγουντ, ο οποίος αποτελεί μία από τις κύριες αρτηρίες για τη μεταφορά νερού από τα φράγματα και τις δεξαμενές προς τους μικρότερους αγωγούς διανομής σε ολόκληρο το Λος Άντζελες. Το τμήμα του κεντρικού αγωγού του Sunset είχε προγραμματιστεί να αντικατασταθεί το 2031, σύμφωνα με την εταιρεία κοινής ωφέλειας. Το 2019, το Τμήμα Ύδρευσης και Ηλεκτρικής Ενέργειας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι περίπου το 29% των σωλήνων της πόλης ήταν άνω των 80 ετών, πλησιάζοντας τη συνήθη διάρκεια ζωής τους των 100 ετών.




«Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι αποκλεισμοί δρόμων και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία προκαλούν αναστάτωση, και εκτιμούμε την υπομονή όλων, καθώς τα συνεργεία εργάζονται για να σταθεροποιήσουν την περιοχή, να εκτιμήσουν τις ζημιές και να ξεκινήσουν τις επισκευές», δήλωσε επίσης ο Χάιλμαν σε ανακοίνωσή του. Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη τι προκάλεσε τη ρήξη του αγωγού.


Η πίεση του νερού συνήθως αυξάνεται απότομα τη νύχτα, όταν λιγότεροι άνθρωποι το χρησιμοποιούν, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος. «Όλοι κοιμούνται. Συνεπώς, συνήθως τότε παρατηρούνται ρήξεις στον κύριο αγωγό ύδρευσης», εξήγησε.
Κλείσιμο


Η πλημμύρα έπληξε το Sunset Strip, μια πολυσύχναστη περιοχή με εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα. Το Dialog Cafe, ένα δημοφιλές στέκι για brunch, έκλεισε προσωρινά αφού υπέστη «σημαντικές ζημιές» λόγω της διαρροής νερού, όπως ανέφερε το εστιατόριο σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πότε θα μπορέσουμε να ξανανοίξουμε.»

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης