Ένας 68χρονος στην Γερμανία κατηγορείται για περισσότερους από 22 βιασμούς, νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε τα θύματά του
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Βιασμός

Ένας 68χρονος στην Γερμανία κατηγορείται για περισσότερους από 22 βιασμούς, νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε τα θύματά του

Μια γυναίκα φέρεται να βιάστηκε 36 φορές - Υπάρχουν συνολικά 58 θύματα

Ένας 68χρονος στην Γερμανία κατηγορείται για περισσότερους από 22 βιασμούς, νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε τα θύματά του
Η Εισαγγελία του Βερολίνου απήγγειλε σήμερα σε βάρος ενός 68χρονου κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς 14 γυναικών, τις οποίες είχε ναρκώσει, καθώς και για βαριές σωματικές βλάβες και βιντεοσκόπηση των πράξεών του.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο ύποπτος βρίσκεται προφυλακισμένος από τις αρχές Μαρτίου. Στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ότι ο 68χρονος εντόπιζε τα υποψήφια θύματά του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών και τα αναισθητοποιούσε με μίγμα υπνωτικών χαπιών και αλκοόλ. Οι γυναίκες δεν γνώριζαν τα εγκλήματα και τα πληροφορήθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η αστυνομία εντόπισε τον δράστη μέσω βίντεο που μοιράστηκε ο ίδιος με γνωστό του, ο οποίος παρακολουθείτο ήδη για ανάλογη δράση.

Η εισαγγελία αναφέρει επίσης ότι θεωρεί πως υπάρχουν συνολικά 58 θύματα, αλλά είτε δεν έχουν όλα ταυτοποιηθεί είτε δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

Επιπλέον, στην περίπτωση μιας γυναίκας που φέρεται να βιάστηκε 36 φορές από τον 68χρονο άνδρα μεταξύ 2010 και 2014, η εισαγγελία δήλωσε ότι η διαδικασία έπρεπε να διακοπεί λόγω παραγραφής.

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης