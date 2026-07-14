Εννέα νεκροί, ανάμεσά τους ένα 10χρονο αγόρι, από ισραηλινά πυρά στη Γάζα

Οι θάνατοί τους έρχονται να προστεθούν στους 1.100 και πλέον Παλαιστίνιους που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς