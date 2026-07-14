Παραμένει σημαντική η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία: Εισήγαγε περίπου 10 εκατ. μετρικούς τόνους LNG το α' εξάμηνο

Οι εισαγωγές 136 φορτίων από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 2026 έγιναν από τη ρωσική εγκατάσταση Yamal, στην Αρκτική - Βέλγιο, Γαλλία και Ισπανία οι κύριοι εισαγωγείς - Σχεδόν 6 δισ. ευρώ μπήκαν στα ρωσικά ταμεία