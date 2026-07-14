Παραμένει σημαντική η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία: Εισήγαγε περίπου 10 εκατ. μετρικούς τόνους LNG το α' εξάμηνο
Παραμένει σημαντική η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία: Εισήγαγε περίπου 10 εκατ. μετρικούς τόνους LNG το α' εξάμηνο
Οι εισαγωγές 136 φορτίων από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 2026 έγιναν από τη ρωσική εγκατάσταση Yamal, στην Αρκτική - Βέλγιο, Γαλλία και Ισπανία οι κύριοι εισαγωγείς - Σχεδόν 6 δισ. ευρώ μπήκαν στα ρωσικά ταμεία
Ποσότητες-ρεκόρ υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εισήγαγαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη ρωσική εγκατάσταση Yamal κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ που δόθηκαν στη δημοσιότητα, λίγους μήνες πριν τεθεί σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση των σχετικών εισαγωγών από τη Ρωσία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε από τον Απρίλιο τις εισαγωγές ρωσικού LNG που πραγματοποιούνται μέσω βραχυπρόθεσμων συμβολαίων. Ωστόσο, οι παραδόσεις που βασίζονται σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις επιτρέπεται να συνεχιστούν έως την 1η Ιανουαρίου 2027.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αγορών εμπορευμάτων Kpler, τα οποία επικαλείται το Reuters, τα κράτη-μέλη της ΕΕ εισήγαγαν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 136 φορτία, συνολικού βάρους 9,97 εκατομμυρίων μετρικών τόνων LNG από το έργο Yamal, καταγράφοντας αύξηση 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Το έργο Yamal LNG, που βρίσκεται στη δυτική Αρκτική της Ρωσίας, ελέγχεται από τη ρωσική ιδιωτική εταιρεία Novatek, ενώ συμμετοχές διαθέτουν επίσης η κινεζική CNPC και η γαλλική TotalEnergies.
Η οργάνωση υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αποκαλύπτουν τον βαθμό στον οποίο η Ευρώπη εξακολουθεί να στηρίζει τον ρωσικό κλάδο υγροποιημένου φυσικού αερίου, παρά το γεγονός ότι ταυτόχρονα στηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.
«Η Ευρώπη απορροφά σχεδόν το σύνολο της παραγωγής ενός από τα πιο στρατηγικής σημασίας έργα LNG της Ρωσίας», επισημαίνει η Urgewald.
Στο πλαίσιο των κυρώσεων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να τερματίσει σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, προκειμένου να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας που χρηματοδοτούν τον πόλεμο. Η σταδιακή εφαρμογή του μέτρου αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος στις ευρωπαϊκές εταιρείες να εξασφαλίσουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.
Η τελική προθεσμία για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2027.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της ΕΕ (ACER), οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών αυξήθηκαν κατά 7% το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές ρωσικού LNG ενισχύθηκαν κατά 11%.
Ο ACER αποδίδει την αύξηση αυτή σε δύο βασικούς λόγους: αφενός, πολλές εταιρείες επιτάχυναν τις παραλαβές φορτίων ενόψει της επικείμενης απαγόρευσης της ΕΕ και, αφετέρου, από το 2025 η Ένωση απαγόρευσε τις μεταφορτώσεις (transshipment) ρωσικού LNG μέσω ευρωπαϊκών λιμανιών προς τρίτες χώρες. Ως αποτέλεσμα, μεγαλύτερες ποσότητες ρωσικού LNG παραμένουν πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά αντί να επανεξάγονται σε άλλους προορισμούς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε από τον Απρίλιο τις εισαγωγές ρωσικού LNG που πραγματοποιούνται μέσω βραχυπρόθεσμων συμβολαίων. Ωστόσο, οι παραδόσεις που βασίζονται σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις επιτρέπεται να συνεχιστούν έως την 1η Ιανουαρίου 2027.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αγορών εμπορευμάτων Kpler, τα οποία επικαλείται το Reuters, τα κράτη-μέλη της ΕΕ εισήγαγαν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 136 φορτία, συνολικού βάρους 9,97 εκατομμυρίων μετρικών τόνων LNG από το έργο Yamal, καταγράφοντας αύξηση 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Το έργο Yamal LNG, που βρίσκεται στη δυτική Αρκτική της Ρωσίας, ελέγχεται από τη ρωσική ιδιωτική εταιρεία Novatek, ενώ συμμετοχές διαθέτουν επίσης η κινεζική CNPC και η γαλλική TotalEnergies.
Σχεδόν όλη η παραγωγή κατέληξε στην ΕυρώπηΣύμφωνα με ανάλυση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Urgewald, περισσότερο από το 97% των φορτίων που αναχώρησαν από το Yamal μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου κατέληξαν σε λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η οργάνωση υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αποκαλύπτουν τον βαθμό στον οποίο η Ευρώπη εξακολουθεί να στηρίζει τον ρωσικό κλάδο υγροποιημένου φυσικού αερίου, παρά το γεγονός ότι ταυτόχρονα στηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.
«Η Ευρώπη απορροφά σχεδόν το σύνολο της παραγωγής ενός από τα πιο στρατηγικής σημασίας έργα LNG της Ρωσίας», επισημαίνει η Urgewald.
Σχεδόν 6 δισ. ευρώ στα ρωσικά ταμείαΗ ίδια οργάνωση εκτιμά ότι η αξία των εισαγωγών LNG από το Yamal προς την ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθε περίπου στα 5,96 δισ. ευρώ. Οι τρεις μεγαλύτεροι εισαγωγείς ήταν η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία.
Στο πλαίσιο των κυρώσεων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να τερματίσει σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, προκειμένου να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας που χρηματοδοτούν τον πόλεμο. Η σταδιακή εφαρμογή του μέτρου αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος στις ευρωπαϊκές εταιρείες να εξασφαλίσουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.
Η τελική προθεσμία για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2027.
Αυξήθηκαν συνολικά οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίουΤα στοιχεία για το Yamal αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη τάση αύξησης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από την Ευρώπη μέσα στο 2026.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της ΕΕ (ACER), οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών αυξήθηκαν κατά 7% το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές ρωσικού LNG ενισχύθηκαν κατά 11%.
Ο ACER αποδίδει την αύξηση αυτή σε δύο βασικούς λόγους: αφενός, πολλές εταιρείες επιτάχυναν τις παραλαβές φορτίων ενόψει της επικείμενης απαγόρευσης της ΕΕ και, αφετέρου, από το 2025 η Ένωση απαγόρευσε τις μεταφορτώσεις (transshipment) ρωσικού LNG μέσω ευρωπαϊκών λιμανιών προς τρίτες χώρες. Ως αποτέλεσμα, μεγαλύτερες ποσότητες ρωσικού LNG παραμένουν πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά αντί να επανεξάγονται σε άλλους προορισμούς.
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