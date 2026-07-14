Στους 30 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε παμπ στην Μπανγκόκ: Οι κλειδωμένες πόρτες, τα εύφλεκτα υλικά και το παρελθόν του ιδιοκτήτη

Κλειδωμένες έξοδοι κινδύνου, εύφλεκτα υλικά και τοξικός καπνός ερευνώνται ως οι αιτίες της τραγωδίας που συγκλονίζει την Ταϊλάνδη - Άλλη παμπ του ίδιου επιχειρηματία είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το 2019

πυρκαγιά που ξέσπασε σε παμπ σε προάστιο της Μπανγκόκ, της ταϊλανδικής πρωτεύουσας, ανήλθε σήμερα σε 30, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, ενώ ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης δεσμεύτηκε για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων και η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για πιθανή αμέλεια και παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.



Η πυρκαγιά, μια από τις πιο φονικές των τελευταίων ετών στην Ταϊλάνδη, ξέσπασε στην παμπ Rong Beer Na Lat Phrao στην περιοχή Τσάτουτσακ στο βόρειο τμήμα της πόλης περί τα μεσάνυχτα της Κυριακής.















Καταγγελίες για φραγμένες πόρτες κινδύνου και ελλιπή σήμανση

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ένα Τσαντσά Σιτιπάντ, σε συνέντευξη Τύπου.



Κλείσιμο Κιτιράτ Πανπέτ.



Θαμώνες που είχαν επισκεφθεί το μπαρ στο παρελθόν το περιγράφουν ως έναν εξαιρετικά σκοτεινό χώρο, ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες. Η Πατσάρα Καμλόετ, η οποία είχε πάει στο μπαρ τον Μάιο, δήλωσε στο BBC Thai ότι χρειάστηκε να διασχίσει μια «δαίδαλώδη διαδρομή» για να φτάσει στις τουαλέτες, σημειώνοντας παράλληλα πως οι έξοδοι δεν είχαν καλή σήμανση.



Η Μπουσακόρν Σαενσούκ, ειδικός σε θέματα πυρασφάλειας από το Ινστιτούτο Μηχανικών της Ταϊλάνδης, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στα αποκαΐδια του «Rong Beer Na Lat Phrao», δήλωσε ότι η πόρτα κοντά στις τουαλέτες ήταν κλειδωμένη. Παράλληλα, οι δύο πόρτες της εισόδου ήταν εν μέρει φραγμένες από έπιπλα και άλλα αντικείμενα.



Οι πελάτες κινήθηκαν ενστικτωδώς μακριά από τη φωτιά, προς το πίσω μέρος όπου βρίσκονταν οι τουαλέτες, εξηγεί η Σαενσούκ στο BBC Thai. «Όταν όμως έφτασαν εκεί, δεν υπήρχε διέξοδος. Αν οι φωτεινές ενδείξεις των εξόδων κινδύνου λειτουργούσαν, ο κόσμος θα μπορούσε να δει ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και ίσως να κατάφερνε να την ξεκλειδώσει». Η ίδια επεσήμανε επίσης ότι η σκηνή ήταν διακοσμημένη με άκρως εύφλεκτα υλικά, όπως πλαστικά λουλούδια, ενώ η οροφή ήταν καλυμμένη με εύφλεκτο αφρώδες υλικό.



Ο αριθμός των νεκρών από τηντης ταϊλανδικής πρωτεύουσας, ανήλθε σήμερα σε 30, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, ενώ ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης δεσμεύτηκε για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων και η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για πιθανή αμέλεια και παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.Η πυρκαγιά, μια από τις πιο φονικές των τελευταίων ετών στην, ξέσπασε στην παμπ Rong Beer Na Lat Phrao στην περιοχή Τσάτουτσακ στο βόρειο τμήμα της πόλης περί τα μεσάνυχτα της Κυριακής.Σήμερα 24 άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και δεκάδες άλλοι, στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήραν εξιτήριο. Τρεις άνθρωποι που νοσηλεύτηκαν μετά την πυρκαγιά κατέληξαν, σύμφωνα με αξιωματούχους.H παμπ, που βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση δίπλα σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και δύο εμπορικά κέντρα, είναι ένα από τα μπαρ της περιοχής που συχνά γεμίζουν με κόσμο τα βράδια του Σαββατοκύριακου, και τα οποία σερβίρουν φαγητό και αλκοόλ, έχουν ζωντανή μουσική και τηλεοράσεις με ζωντανή μετάδοση ποδοσφαίρου.Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οροφής μπορεί να πυροδότησε την πυρκαγιά στην παμπ, η οποία είχε υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας τον Απρίλιο. Η αστυνομία ερευνά εάν οι έξοδοι κινδύνου ήταν φραγμένες και εάν χρησιμοποιήθηκαν εύφλεκτα υλικά για τη διακόσμηση της σκηνής και την ηχομόνωση. «Έχουμε συγκροτήσει μια επιτροπή για να διερευνήσει την αλήθεια, τι πρέπει να βελτιωθεί και ποιοι κανονισμοί πρέπει να αλλάξουν», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, ο, σε συνέντευξη Τύπου.Επιζώντες καταγγέλλουν ότι οι πόρτες κινδύνου ήταν κλειδωμένες και ότι δεν υπήρχε επαρκής σήμανση για τις εξόδους κινδύνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η χρήση εύφλεκτων διακοσμητικών υλικών ενδέχεται να συνέβαλε στη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς, η οποία ξεκίνησε κοντά στη σκηνή. Το γεγονός αυτό «καταδεικνύει έλλειψη προσοχής και πλήρη αδιαφορία για την ασφάλεια των θαμώνων», δήλωσε τη Δευτέρα ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ΣτρατηγόςΘαμώνες που είχαν επισκεφθεί το μπαρ στο παρελθόν το περιγράφουν ως έναν εξαιρετικά σκοτεινό χώρο, ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες. Η, η οποία είχε πάει στο μπαρ τον Μάιο, δήλωσε στο BBC Thai ότι χρειάστηκε να διασχίσει μια «δαίδαλώδη διαδρομή» για να φτάσει στις τουαλέτες, σημειώνοντας παράλληλα πως οι έξοδοι δεν είχαν καλή σήμανση., ειδικός σε θέματα πυρασφάλειας από το Ινστιτούτο Μηχανικών της Ταϊλάνδης, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στα αποκαΐδια του «Rong Beer Na Lat Phrao», δήλωσε ότι η πόρτα κοντά στις τουαλέτες ήταν κλειδωμένη. Παράλληλα, οι δύο πόρτες της εισόδου ήταν εν μέρει φραγμένες από έπιπλα και άλλα αντικείμενα.Οι πελάτες κινήθηκαν ενστικτωδώς μακριά από τη φωτιά, προς το πίσω μέρος όπου βρίσκονταν οι τουαλέτες, εξηγεί η Σαενσούκ στο BBC Thai. «Όταν όμως έφτασαν εκεί, δεν υπήρχε διέξοδος. Αν οι φωτεινές ενδείξεις των εξόδων κινδύνου λειτουργούσαν, ο κόσμος θα μπορούσε να δει ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και ίσως να κατάφερνε να την ξεκλειδώσει». Η ίδια επεσήμανε επίσης ότι η σκηνή ήταν διακοσμημένη με άκρως εύφλεκτα υλικά, όπως πλαστικά λουλούδια, ενώ η οροφή ήταν καλυμμένη με εύφλεκτο αφρώδες υλικό.

Επιζώντες περιέγραψαν ότι η σκηνή τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η ταϊλανδέζικη indie μπάντα Thotsakan, που εμφανιζόταν ζωντανά τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, θρηνεί την απώλεια δύο μελών της.



Ο Γουόρσακ Κανόκ Νουκουλτσάι, καθηγητής με ειδίκευση στη δομική μηχανική, εκτιμά ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την εισπνοή τοξικού καπνού «προτού καν υποστούν εγκαύματα». Όπως εξηγεί, η επαφή της φωτιάς με τα εύφλεκτα υλικά παρήγαγε μονοξείδιο του άνθρακα και υδροκυάνιο, χημικές ενώσεις που είναι γνωστές ως οι «τοξικοί δίδυμοι» του καπνού των πυρκαγιών.



Η διεύθυνση της παμπ δεν απάντησε σε κλήσεις ούτε σε αίτημα για σχολιασμό των προκαταρκτικών ευρημάτων της έρευνας.

Προηγούμενη παμπ του ίδιου ιδιοκτήτη είχε καεί το 2019

Σύμφωνα με το δίκτυο PBS Thai, ο ιδιοκτήτης του «Rong Beer Na Lat Phrao» ήταν στο παρελθόν ιδιοκτήτης μιας άλλης παμπ στην επαρχία Γιασοθόν της Ταϊλάνδης, η οποία επίσης καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά τον Δεκέμβριο του 2019.



Σε εκείνο το περιστατικό δεν είχαν υπάρξει θύματα, καθώς η φωτιά είχε ξεσπάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 34 άτομα έχουν ανακριθεί μέχρι στιγμής και ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες αφού θα έχουν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία.



Ο ιδιοκτήτης είναι μεταξύ αυτών που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η διεύθυνση της παμπ στη σελίδα της στο Facebook ζήτησε συγγνώμη για την πυρκαγιά και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα.



«Ζητούμε ειλικρινή συγγνώμη για τα πολύ θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους και στέλνουμε την υποστήριξή μας στους τραυματίες», ανέφερε σε μια ανάρτηση που συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, πολλά από τα οποία εξέφραζαν θυμό και αμφισβητούσαν ότι είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.



Η εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας —ειδικά της πυρασφάλειας—, υπερβολικά χαλαρή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως μπαρ και νυχτερινά κέντρα, προκαλεί ανησυχίες εδώ και χρόνια στο κράτος αυτό της νοτιοανατολικής Ασίας.



Το 2022, 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε ντισκοτέκ στην ανατολική επαρχία Τσονμπουρί.



Και το 2009, πυρκαγιά σε κλαμπ στην Μπανγκόκ εν μέσω των εορτασμών για το νέο έτος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 200 και πλέον.