Σε κλοιό ασφαλείας η Ατλάντα για τον ημιτελικό Αγγλία - Αργεντινή: Το «υψηλότερου κινδύνου» παιχνίδι του Μουντιάλ, λέει το FBI

Μνήμες από τις συγκρούσεις των δύο εθνικών ομάδων στα προηγούμενα Μουντιάλ θα αναβιώσουν αύριο βράδυ στην Ατλάντα - Τα μέτρα ασφαλείας που αποφασίστηκαν σε σύσκεψη του FBI με FIFA και τοπικές Αρχές - Το φορτισμένο παρελθόν ελέω Φόκλαντ

Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή έχει χαρακτηριστεί ως ο αγώνας «υψηλότερου κινδύνου» της διοργάνωσης, έπειτα από σύσκεψη του FBI, αξιωματούχων της FIFA και των τοπικών αστυνομικών αρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών ασφαλείας, στην Ατλάντα θα εφαρμοστεί ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων, με ξεχωριστές εισόδους για τους φιλάθλους των δύο ομάδων στο Mercedes-Benz Stadium. Ωστόσο, μέσα στο γήπεδο δεν θα υπάρξει διαχωρισμός των οπαδών, όπως προβλέπει η πολιτική της FIFA για τη διοργάνωση.







Τα πρώτα επεισόδια και οι εικόνες στα social media Ήδη από το περασμένο Σάββατο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που καταγράφουν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών φιλάθλων.







Σε ένα από αυτά, φίλαθλος της Αγγλίας εμφανίζεται να ανταλλάσσει γροθιές με τρεις άνδρες που φορούν φανέλες της Αργεντινής μέσα στο γήπεδο, ενώ σε άλλο βίντεο ομάδα Αργεντινών φαίνεται να αντιπαρατίθεται λεκτικά με Άγγλους οπαδούς σε μπαρ.



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Τα Φόκλαντ εξακολουθούν να βαραίνουν την ατμόσφαιρα Την ένταση γύρω από την αναμέτρηση ενισχύει και το φορτισμένο ιστορικό στις σχέσεις των δύο χωρών.



Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Αργεντινής στο τουρνουά, οι παίκτες της τραγουδούσαν επανειλημμένα σύνθημα που αναφέρεται στα Νησιά Φόκλαντ, υπενθυμίζοντας την πολεμική σύγκρουση του 1982.



Τότε, μετά την εισβολή της Αργεντινής στα νησιά, ακολούθησε πόλεμος στον οποίο έχασαν τη ζωή τους 907 άνθρωποι, πριν η Βρετανία ανακτήσει τον έλεγχο του αρχιπελάγους.



Ο ημιτελικός τουανάμεσα στηνκαι τηνέχει χαρακτηριστεί ως ο αγώνας «υψηλότερου κινδύνου» της διοργάνωσης, έπειτα από σύσκεψη του, αξιωματούχων τηςκαι των τοπικών αστυνομικών αρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών ασφαλείας, στηνθα εφαρμοστεί ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων, με ξεχωριστές εισόδους για τους φιλάθλους των δύο ομάδων στο. Ωστόσο, μέσα στο γήπεδο δεν θα υπάρξει διαχωρισμός των οπαδών, όπως προβλέπει η πολιτική της FIFA για τη διοργάνωση.Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τη Δευτέρα, οι αμερικανικές αρχές εξέτασαν το ιστορικό υπόβαθρο της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και τον κίνδυνο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι κοινόχρηστοι χώροι του σταδίου, όπου οι φίλαθλοι των δύο ομάδων αναμένεται να συνυπάρξουν.Ήδη από το περασμένο Σάββατο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που καταγράφουν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών φιλάθλων.Σε ένα από αυτά, φίλαθλος της Αγγλίας εμφανίζεται να ανταλλάσσει γροθιές με τρεις άνδρες που φορούν φανέλες της Αργεντινής μέσα στο γήπεδο, ενώ σε άλλο βίντεο ομάδα Αργεντινών φαίνεται να αντιπαρατίθεται λεκτικά με Άγγλους οπαδούς σε μπαρ.Την ένταση γύρω από την αναμέτρηση ενισχύει και το φορτισμένο ιστορικό στις σχέσεις των δύο χωρών.Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Αργεντινής στο τουρνουά, οι παίκτες της τραγουδούσαν επανειλημμένα σύνθημα που αναφέρεται στα, υπενθυμίζοντας την πολεμική σύγκρουση του 1982.Τότε, μετά την εισβολή της Αργεντινής στα νησιά, ακολούθησε πόλεμος στον οποίο έχασαν τη ζωή τους 907 άνθρωποι, πριν η Βρετανία ανακτήσει τον έλεγχο του αρχιπελάγους.

Μάλιστα, μόλις αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής επανέλαβε τη διεκδίκηση της κυριαρχίας επί των Φόκλαντ, θέση που απορρίφθηκε άμεσα από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.



Εκκλήσεις για ψυχραιμία Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, τονίζοντας ότι πρόκειται απλώς για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.



«Το μήνυμά μου προς τον λαό της Αργεντινής είναι ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα με έναν εξαιρετικό προπονητή, αλλά δεν είναι τίποτε περισσότερο από αυτό», δήλωσε.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, Τζόρνταν Πίκφορντ. «Είναι απλώς ένας αγώνας ποδοσφαίρου και δύο παθιασμένες ομάδες φιλάθλων που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου. Αυτό κάνει το ποδόσφαιρο: φέρνει κοντά τους φιλάθλους και τα έθνη. Πρόκειται για δύο περήφανα έθνη και στο τέλος το ποδόσφαιρο θα μιλήσει μέσα στο γήπεδο», ανέφερε.



Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην Ατλάντα Η αστυνομική παρουσία στην Ατλάντα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη τόσο γύρω από το Mercedes-Benz Stadium όσο και έξω από τα ξενοδοχεία των δύο αποστολών.



Οι αμερικανικές αρχές αναμένουν ότι χιλιάδες φίλαθλοι θα συγκεντρωθούν στην περιοχή του γηπέδου πολλές ώρες πριν από τη σέντρα, ενώ αυξημένα μέτρα θα ληφθούν και στο fan festival της πόλης, όπου θα μεταδοθεί σε γιγαντοοθόνες ο άλλος ημιτελικός, Γαλλία – Ισπανία.



Σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Αγγλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι φίλαθλοι των «Τριών Λιονταριών» ήταν σαφώς περισσότεροι, αυτή τη φορά οι αρχές εκτιμούν ότι οι εξέδρες θα μοιραστούν σχεδόν ισόποσα μεταξύ των δύο ομάδων.



Παράλληλα, λόγω της πολυάριθμης κοινότητας Αργεντινών που ζει στις ΗΠΑ, και ιδιαίτερα στη Φλόριντα, αναμένεται μαζική μετακίνησή τους προς την Ατλάντα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε αριθμητική υπεροχή των φίλων της «αλμπισελέστε» στην πόλη.



Παρούσα και η βρετανική αστυνομία Στην Ατλάντα βρίσκεται επίσης μικρό κλιμάκιο της Βρετανικής Μονάδας Αστυνόμευσης Ποδοσφαίρου (UK Football Policing Unit), το οποίο συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές για την πρόληψη επεισοδίων.



Μέχρι στιγμής, πάντως, το Μουντιάλ εξελίσσεται χωρίς σοβαρά προβλήματα. Στον αγώνα της Αγγλίας με τη Νορβηγία έγιναν μόλις τέσσερις συλλήψεις: μία για απόπειρα εισόδου χωρίς εισιτήριο, μία επειδή φίλαθλος αρνήθηκε να αποχωρήσει όταν του ζητήθηκε και δύο μετά από επεισόδιο μεταξύ Άγγλων οπαδών.



Οι αστυνομικές αρχές εξήραν για ακόμη μία φορά τη συμπεριφορά των περίπου 30.000 Άγγλων φιλάθλων που ταξίδεψαν για να στηρίξουν την εθνική τους ομάδα.