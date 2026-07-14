Νέο βίντεο από το πλήγμα στο αεροδρόμιο της Υεμένης - Οι Χούθι χτύπησαν την Σαουδική Αραβία κι έσπασαν την εκεχειρία 4 ετών

Οι Χούθι κατηγόρησαν το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Σαναά, ωστόσο την ευθύνη ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας της Υεμένης





Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι



Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, πρωτεύουσας της ορεινής επαρχίας Ασίρ, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, περιοχή που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πολλούς Σαουδάραβες κατά τους θερινούς μήνες. Η κίνηση αυτή έγινε ως απάντηση στο πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σαναά.



Δείτε νέο βίντεο από την επίθεση στον διάδρομο του αεροδρομίου της Υεμένης











Η νέα κλιμάκωση εγείρει φόβους για αναζωπύρωση του πολέμου στα νότια σύνορα της Σαουδικής Αραβίας, σε μια περίοδο που η ένταση είχε υποχωρήσει μετά την εκεχειρία που ακολούθησε τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.



Παρότι η Σαουδική Αραβία κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να περιορίσει τις επιπτώσεις των επιθέσεων, συνεχίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω αγωγού που συνδέει τα ανατολικά κοιτάσματα με τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, μια νέα ευρείας κλίμακας σύγκρουση με τους Χούθι θα μπορούσε να απειλήσει και αυτή τη διαδρομή, ιδιαίτερα καθώς η οργάνωση έχει στο παρελθόν επιτεθεί επανειλημμένα σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.



Κλείσιμο Οι Χούθι κατηγορούν το Ριάντ για βομβαρδισμό της Σαναά Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι Χούθι είχαν καταγγείλει ότι σαουδαραβικά αεροσκάφη



Παράλληλα, προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον σαουδαραβικό εναέριο χώρο έως ότου, όπως ανέφεραν, αρθεί η «πολιορκία» του αεροδρομίου της Σαναά.







Πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας εκτόξευσαν τη Δευτέρα οι Χούθι, κατηγορώντας το Ριάντ ότι βομβάρδισε νωρίτερα το διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Η επίθεση σηματοδοτεί την κατάρρευση της άτυπης εκεχειρίας που ίσχυε εδώ και τέσσερα χρόνια μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της φιλοϊρανικής οργάνωσης.Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι με στόχο το νότιο τμήμα της χώρας.Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι,δήλωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, πρωτεύουσας της ορεινής επαρχίας Ασίρ, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, περιοχή που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πολλούς Σαουδάραβες κατά τους θερινούς μήνες. Η κίνηση αυτή έγινε ως απάντηση στο πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σαναά.Η επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, είναι η πρώτη που αναλαμβάνουν επισήμως οι Χούθι από τον Μάρτιο του 2022, όταν τέθηκε σε ισχύ η άτυπη εκεχειρία που ακολούθησε τις επιθέσεις της οργάνωσης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του βασιλείου.Η νέα κλιμάκωση εγείρει φόβους για αναζωπύρωση του πολέμου στα νότια σύνορα της Σαουδικής Αραβίας, σε μια περίοδο που η ένταση είχε υποχωρήσει μετά την εκεχειρία που ακολούθησε τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.Παρότι η Σαουδική Αραβία κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να περιορίσει τις επιπτώσεις των επιθέσεων, συνεχίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω αγωγού που συνδέει τα ανατολικά κοιτάσματα με τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, μια νέα ευρείας κλίμακας σύγκρουση με τους Χούθι θα μπορούσε να απειλήσει και αυτή τη διαδρομή, ιδιαίτερα καθώς η οργάνωση έχει στο παρελθόν επιτεθεί επανειλημμένα σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι Χούθι είχαν καταγγείλει ότι σαουδαραβικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά , χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «κατάφωρη επίθεση» και ανακοινώνοντας ότι η περίοδος αποκλιμάκωσης έχει πλέον τερματιστεί.Παράλληλα, προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον σαουδαραβικό εναέριο χώρο έως ότου, όπως ανέφεραν, αρθεί η «πολιορκία» του αεροδρομίου της Σαναά.

Την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο ανέλαβε η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται στρατιωτικά και πολιτικά από τη Σαουδική Αραβία. Το υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ο διάδρομος προσγείωσης, προκειμένου να αποτραπεί η προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους, η οποία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα συνιστούσε παραβίαση της κυριαρχίας της Υεμένης.



Οι κυβερνητικές δυνάμεις προειδοποίησαν ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος παραβιάζει τον εναέριο χώρο της χώρας θα αντιμετωπίζεται «με κάθε διαθέσιμο μέσο», αποδίδοντας παράλληλα ευθύνη στην Τεχεράνη.







Αργότερα, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης ανακοίνωσε ότι το ιρανικό αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Χοντέιντα, που επίσης ελέγχεται από τους Χούθι, περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σαναά, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Δεν έχει γίνει γνωστό αν επιχειρήθηκε να αποτραπεί η προσγείωσή του.



Αυξάνεται ξανά η ένταση στην Υεμένη Την ίδια ώρα, άλλος υπουργός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης κατηγόρησε τους Χούθι ότι κρατούν στο αεροδρόμιο της Σαναά και δεύτερο αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.



Εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για τη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό της οργάνωσης και το πλήρωμα του αεροσκάφους είναι ασφαλείς, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.



Η νέα κρίση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την αποτυχία συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, μεταξύ των Χούθι και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.



Η Υεμένη βρίσκεται σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου και περιφερειακής αντιπαράθεσης εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, μετά την κατάληψη της Σαναά από τους Χούθι και τη μεταφορά της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης στο νότιο τμήμα της χώρας.



Το 2015 η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε στρατιωτικού συνασπισμού που επενέβη εναντίον των Χούθι, πυροδοτώντας μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.



Η σύγκρουση αναζωπυρώθηκε και στα τέλη του περασμένου έτους, όταν αυτονομιστικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέλαβαν περιοχές στη νότια Υεμένη, προκαλώντας ρήγμα στον συνασπισμό που είχε συγκροτηθεί για την αντιμετώπιση των Χούθι.



Παρά τις κατά καιρούς περιφερειακές εντάσεις που συνδέθηκαν τόσο με τον πόλεμο στη Γάζα όσο και με την αντιπαράθεση Ιράν – ΗΠΑ, η εκεχειρία του 2022 μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι παρέμενε σε γενικές γραμμές σε ισχύ μέχρι τη νέα αυτή κλιμάκωση.