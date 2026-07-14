Η Κίνα ζητά να αποκατασταθεί άμεσα η ναυσιπλοϊα στο Ορμούζ εν μέσω αναφορών για πλήγματα σε δύο τάνκερ
Η Κίνα ζητά να αποκατασταθεί άμεσα η ναυσιπλοϊα στο Ορμούζ εν μέσω αναφορών για πλήγματα σε δύο τάνκερ
Το ιρανικό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται νομοσχέδιο για τη «διαχείριση» των Στενών του Ορμούζ
Η Κίνα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται εκ νέου γύρω από τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.
«Η αποκατάσταση της κανονικής και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό αποτελεί κοινή επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Πεκίνο θα καταβάλει «αδιάκοπες προσπάθειες» για να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της κρίσης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας Ινδός μέλος του πληρώματος, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ ναυτικοί, εκ των οποίων έξι υπήκοοι Ινδίας και δύο Ουκρανοί.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα δεξαμενόπλοια Mombasa και Al Bahiyah περιλαμβάνονται στα πλοία που αναφέρονται στις νεότερες ανακοινώσεις της UKMTO ή πρόκειται για διαφορετικά περιστατικά.
«Χθες το βράδυ, ταυτόχρονα με την κατάρριψη αμερικανικών drones, κατατέθηκε επισήμως στο ιρανικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο με τίτλο "Στρατηγική Δράση για την Ασφάλεια και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Στενών του Ορμούζ και του Περσικού Κόλπου"», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Παραμένουμε σταθεροί στην υπεράσπιση των κόκκινων γραμμών μας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα· θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα», πρόσθεσε.
«Η αποκατάσταση της κανονικής και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό αποτελεί κοινή επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Πεκίνο θα καταβάλει «αδιάκοπες προσπάθειες» για να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της κρίσης.
Δύο δεξαμενόπλοια είχαν πληγεί από ιρανικούς πυραύλουςΚατά τη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια, τα Mombasa και Al Bahiyah, αποτέλεσαν στόχο ιρανικών πυραύλων cruise ενώ διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν.
UKMTO WARNING 087-26 - ATTACK— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) July 14, 2026
Click here to view the full warning ⤵️ https://t.co/K9ry6dSGTe#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/KyMMsk7AqZ
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας Ινδός μέλος του πληρώματος, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ ναυτικοί, εκ των οποίων έξι υπήκοοι Ινδίας και δύο Ουκρανοί.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα δεξαμενόπλοια Mombasa και Al Bahiyah περιλαμβάνονται στα πλοία που αναφέρονται στις νεότερες ανακοινώσεις της UKMTO ή πρόκειται για διαφορετικά περιστατικά.
Το ιρανικό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται νομοσχέδιο για τη «διαχείριση» των Στενών του ΟρμούζΠαράλληλα, το ιρανικό Κοινοβούλιο ξεκίνησε τη συζήτηση νομοσχεδίου που αφορά τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Σώματος, Εμπραχίμ Αζιζί.
«Χθες το βράδυ, ταυτόχρονα με την κατάρριψη αμερικανικών drones, κατατέθηκε επισήμως στο ιρανικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο με τίτλο "Στρατηγική Δράση για την Ασφάλεια και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Στενών του Ορμούζ και του Περσικού Κόλπου"», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Παραμένουμε σταθεροί στην υπεράσπιση των κόκκινων γραμμών μας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα· θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα», πρόσθεσε.
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