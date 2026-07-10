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Δεσμευμένες στην εξεύρεση λύσης με το Ιράν οι ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι διπλωματικές κινήσεις παρά την κλιμάκωση στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν

Δεσμευμένες στην εξεύρεση λύσης με το Ιράν οι ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι διπλωματικές κινήσεις παρά την κλιμάκωση στον Κόλπο

Οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν πως δεν πραγματοποίησαν επίθεση στο Ιράν την Πέμπτη, καθώς δίνουν χώρο στη διπλωματία

Δεσμευμένες στην εξεύρεση λύσης με το Ιράν οι ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι διπλωματικές κινήσεις παρά την κλιμάκωση στον Κόλπο
Παρά τις αναφορές για εκρήξεις στο εσωτερικό του Ιράν, αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποίησαν στρατιωτικά πλήγματα στη χώρα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η αποφυγή αμερικανικής στρατιωτικής δράσης οφείλεται, πιθανότατα, στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διαμεσολάβησης που πραγματοποιούνται στην περιοχή, με τη συμμετοχή αρκετών χωρών, με σκοπό την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Επιμονή στη διπλωματία παρά τις προκλήσεις

Αμερικανός αξιωματούχος επεσήμανε στο Al Jazeera ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης και ότι οι τεχνικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως εξήγησε, η αμερικανική πλευρά παραμένει δεσμευμένη στο Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης, παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες ενέργειες του Ιράν κρίνονται από την Ουάσιγκτον ως «μη αποδεκτού επιπέδου».

Οι διαμεσολαβητές καταβάλλουν έντονες προσπάθειες για να κρατήσουν τις διαπραγματεύσεις σε τροχιά, καθώς τις τελευταίες ημέρες οι εχθροπραξίες απείλησαν σοβαρά να εκτροχιάσουν τη διπλωματική οδό.

Άγνωστο το παρασκήνιο πίσω από τις εκρήξεις

Αν και ο αξιωματούχος του αμυντικού τομέα των ΗΠΑ ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι οι εκρήξεις στο Ιράν δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αποτέλεσμα αμερικανικών ενεργειών, απέφυγε να διευκρινίσει τι κρύβεται πίσω από αυτές ή ποιος μπορεί να φέρει την ευθύνη.

«Οι εκρήξεις δεν αποτελούν ευθύνη των ΗΠΑ», περιορίστηκε να δηλώσει η αμερικανική πλευρά.

Αναφορές εντός των ΗΠΑ συγκλίνουν στο ότι η στάση αναμονής και η επιλογή της αποκλιμάκωσης την Πέμπτη συνδέονται άμεσα με το γεγονός ότι οι διπλωματικοί δίαυλοι στην περιοχή παραμένουν ανοιχτοί, με τρίτες χώρες να πιέζουν για μια ειρηνική διευθέτηση της κρίσης.

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