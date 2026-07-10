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Η νεολαία του Ερντογάν γιορτάζει την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού με πορεία στην Κωνσταντινούπολη
Η νεολαία του Ερντογάν γιορτάζει την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού με πορεία στην Κωνσταντινούπολη
Η νεολαία του κυβερνώντος κόμματος διοργανώνει το απόγευμα της Παρασκευής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πορεία στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή την επέτειο της μετατροπής της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί
Πορεία στην Κωνσταντινούπολη για την επέτειο της επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού, ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει η νεολαία του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας (AKP), καλώντας νέους και κατοίκους της πόλης να συμμετάσχουν.
Η εκδήλωση, που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τη Νεολαία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Κωνσταντινούπολη, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 της Παρασκευής από την πλατεία Μπεγιαζίτ. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν προς την Αγία Σοφία, στην Ιστορική Χερσόνησο της πόλης.
Ο επικεφαλής της Νεολαίας του AKP στην Κωνσταντινούπολη, Νεβζάτ Γιουτζέ, κάλεσε τους κατοίκους και ιδιαίτερα τους νέους να πάρουν μέρος στην πορεία για την επέτειο της απόφασης που επέτρεψε ξανά τη μουσουλμανική λατρεία στην Αγία Σοφία.
«Θα συναντηθούμε με τη νεολαία της Κωνσταντινούπολης και όλους τους συμπολίτες μας για να πραγματοποιήσουμε μια συμβολική πορεία από την πλατεία Μπεγιαζίτ προς την Αγία Σοφία», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γιουτζέ.
Ο ίδιος σημείωσε ότι η πρώτη αντίστοιχη πορεία, που έγινε πέρυσι, είχε μεγάλη συμμετοχή, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι και η φετινή διοργάνωση θα συγκεντρώσει πλήθος κόσμου.
Η υπόθεση ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουλίου 2020, όταν το 10ο Τμήμα του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε ομόφωνα την απόφαση του 1934, αίροντας το μουσειακό καθεστώς του μνημείου.
Η απόφαση έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία μπροστά από την Αγία Σοφία.
Την ίδια ημέρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε το σχετικό προεδρικό διάταγμα για την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου μουσουλμανικής λατρείας.
Η εκδήλωση, που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τη Νεολαία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Κωνσταντινούπολη, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 της Παρασκευής από την πλατεία Μπεγιαζίτ. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν προς την Αγία Σοφία, στην Ιστορική Χερσόνησο της πόλης.
Ο επικεφαλής της Νεολαίας του AKP στην Κωνσταντινούπολη, Νεβζάτ Γιουτζέ, κάλεσε τους κατοίκους και ιδιαίτερα τους νέους να πάρουν μέρος στην πορεία για την επέτειο της απόφασης που επέτρεψε ξανά τη μουσουλμανική λατρεία στην Αγία Σοφία.
«Θα συναντηθούμε με τη νεολαία της Κωνσταντινούπολης και όλους τους συμπολίτες μας για να πραγματοποιήσουμε μια συμβολική πορεία από την πλατεία Μπεγιαζίτ προς την Αγία Σοφία», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γιουτζέ.
Ο ίδιος σημείωσε ότι η πρώτη αντίστοιχη πορεία, που έγινε πέρυσι, είχε μεγάλη συμμετοχή, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι και η φετινή διοργάνωση θα συγκεντρώσει πλήθος κόσμου.
Η απόφαση του 2020 που άλλαξε το καθεστώς της Αγίας ΣοφίαςΤο 2016, η Ένωση για την Υπηρεσία Ιστορικών Ιδρυμάτων και Περιβάλλοντος είχε προσφύγει στο τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου του 1934, με την οποία η Αγία Σοφία είχε μετατραπεί σε μουσείο.
Η υπόθεση ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουλίου 2020, όταν το 10ο Τμήμα του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε ομόφωνα την απόφαση του 1934, αίροντας το μουσειακό καθεστώς του μνημείου.
Η απόφαση έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία μπροστά από την Αγία Σοφία.
Την ίδια ημέρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε το σχετικό προεδρικό διάταγμα για την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου μουσουλμανικής λατρείας.
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