Ουκρανός αγρότης μετέφερε με τρακτέρ ρωσικό drone που είχε καταρριφθεί σε χωράφι, δείτε το βίντεο
Ουκρανός αγρότης μετέφερε με τρακτέρ ρωσικό drone που είχε καταρριφθεί σε χωράφι, δείτε το βίντεο
Πάνω από 1.000 ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια σε μία ημέρα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 12 τραυματίστηκαν
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στην Ουκρανία, όταν κάτοικος χωριού μετέφερε με το τρακτέρ του ένα ρωσικό drone Shahed που είχε πέσει σε χωράφι. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 1.000 επιθέσεις στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και 12 τραυματίες.
Ένας κάτοικος χωριού στην Ουκρανία καταγράφηκε να μεταφέρει με τρακτέρ ένα ρωσικό drone τύπου Shahed που είχε καταρριφθεί και εντοπιστεί σε χωράφι.
Οι ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα του βίντεο, διευκρινίζοντας ότι η πολεμική κεφαλή του drone είχε προηγουμένως εξουδετερωθεί με ασφάλεια.
Από τα πλήγματα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν ακόμη 12.
Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 21 αεροπορικές επιδρομές εναντίον διαφόρων κοινοτήτων.
Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι έλαβαν 153 αναφορές για ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και οχήματα μετά τα ρωσικά πλήγματα.
Ένας κάτοικος χωριού στην Ουκρανία καταγράφηκε να μεταφέρει με τρακτέρ ένα ρωσικό drone τύπου Shahed που είχε καταρριφθεί και εντοπιστεί σε χωράφι.
LOOK AT THIS! In Ukraine, a villager was transporting a downed Russian Shahed drone on a tractor— NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026
Ukraine's National Police bomb disposal experts confirmed the authenticity of the footage, stating that the warhead of the drone, which had fallen into a field, had been safely… pic.twitter.com/XzRKCcHqkz
Οι ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα του βίντεο, διευκρινίζοντας ότι η πολεμική κεφαλή του drone είχε προηγουμένως εξουδετερωθεί με ασφάλεια.
Ukrainian farmer casually tractors away a downed Russian Geran-2 drone like it’s scrap metal. pic.twitter.com/kotBPJOX5S— Vitamvivere (@Vitamvivere) July 10, 2026
Περισσότερες από 1.000 ρωσικές επιθέσεις στη ΖαπορίζιαΤην ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 1.038 επιθέσεις εναντίον 49 οικισμών στην περιφέρεια της Ζαπορίζια το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Από τα πλήγματα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν ακόμη 12.
Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 21 αεροπορικές επιδρομές εναντίον διαφόρων κοινοτήτων.
Εκατοντάδες drones και πλήγματα πυροβολικούΣύμφωνα με τον Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επίσης 714 drones διαφόρων τύπων, κυρίως FPV, πλήττοντας την πόλη της Ζαπορίζια και δεκάδες άλλους οικισμούς στην περιοχή.
Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι έλαβαν 153 αναφορές για ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και οχήματα μετά τα ρωσικά πλήγματα.
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