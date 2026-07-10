Άγριες συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών της μαροκινής ομάδας και της αστυνομίας του Λονδίνου μετά τον αγώνα με τη Γαλλία
Άγριες συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών της μαροκινής ομάδας και της αστυνομίας του Λονδίνου μετά τον αγώνα με τη Γαλλία
Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και τουλάχιστον τέσσερα άτομα συνελήφθησαν
Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και τουλάχιστον τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην οδό Έτζγουερ (Edgware Road) στο κεντρικό Λονδίνο κατά την διάρκεια επεισοδίων που δημιουργήθηκαν μετά τον προημιτελικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γαλλίας - Μαρόκου.
Δεκάδες υποστηρικτές της μαροκινής ομάδας συγκεντρώθηκαν στην περιοχή που έχει έντονο αραβικό στοιχείο και, σύμφωνα με την αστυνομία, μπλόκαραν τον δρόμο και την κυκλοφορία. Όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να αποκαταστήσουν την τάξη, η κατάσταση κλιμακώθηκε με μια μικρή ομάδα νεαρών κυρίως συγκεντρωμένων να εκτοξεύει πυροτεχνήματα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών, προκαλώντας ζημιές εκτός των άλλων τόσο σε οχήματα όσο και σε καταστήματα.
Ως αποτέλεσμα η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέπτυξε ισχυρές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών, με αστυνομικούς εξοπλισμένους με ασπίδες και προστατευτικό εξοπλισμό να επιχειρούν επανειλημμένα για τη διάλυση του πλήθους.
«Ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Πιστεύεται ότι έχει χτυπηθεί από γυάλινο μπουκάλι. Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στην περιοχή και προέβησαν σε τέσσερις συλλήψεις … Η συγκέντρωση διαλύθηκε και ο δρόμος άνοιξε ξανά γύρω στη 01:00», σημειώνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της αστυνομίας.
Μικρότερης έκτασης επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης σε περιοχές του Μπέρμιγχαμ, του Μάντσεστερ και άλλων πόλεων με μεγάλες κοινότητες βορειοαφρικανικής καταγωγής, όπου καταγράφηκαν συγκεντρώσεις, χρήση πυροτεχνημάτων και προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας. Σε αρκετές περιπτώσεις και σε αυτές τις περιοχές χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης.
«Δεν θα ανεχτούμε τέτοια επεισόδια στους δρόμους μας ή επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών μας… Θα εξετάσουμε τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», τονίζει η μητροπολιτική αστυνομία στην ανακοίνωση της.
Δεκάδες υποστηρικτές της μαροκινής ομάδας συγκεντρώθηκαν στην περιοχή που έχει έντονο αραβικό στοιχείο και, σύμφωνα με την αστυνομία, μπλόκαραν τον δρόμο και την κυκλοφορία. Όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να αποκαταστήσουν την τάξη, η κατάσταση κλιμακώθηκε με μια μικρή ομάδα νεαρών κυρίως συγκεντρωμένων να εκτοξεύει πυροτεχνήματα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών, προκαλώντας ζημιές εκτός των άλλων τόσο σε οχήματα όσο και σε καταστήματα.
Following Morocco's exit from the World Cup in the US, some football fans confronted police in and around London's Edgware Road.— Sky News (@SkyNews) July 10, 2026
At least one police officer is injured, and several arrests have been made as football fans run amok in London.https://t.co/xWM6jxSk8C pic.twitter.com/VMk2KPxTJN
Ως αποτέλεσμα η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέπτυξε ισχυρές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών, με αστυνομικούς εξοπλισμένους με ασπίδες και προστατευτικό εξοπλισμό να επιχειρούν επανειλημμένα για τη διάλυση του πλήθους.
«Ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Πιστεύεται ότι έχει χτυπηθεί από γυάλινο μπουκάλι. Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στην περιοχή και προέβησαν σε τέσσερις συλλήψεις … Η συγκέντρωση διαλύθηκε και ο δρόμος άνοιξε ξανά γύρω στη 01:00», σημειώνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της αστυνομίας.
Following Morocco's quarter-final loss to France at the 2026 World Cup, Moroccan fans rioted across London overnight. pic.twitter.com/Hco0DG5oOA— Open Source Intel (@Osint613) July 10, 2026
Μικρότερης έκτασης επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης σε περιοχές του Μπέρμιγχαμ, του Μάντσεστερ και άλλων πόλεων με μεγάλες κοινότητες βορειοαφρικανικής καταγωγής, όπου καταγράφηκαν συγκεντρώσεις, χρήση πυροτεχνημάτων και προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας. Σε αρκετές περιπτώσεις και σε αυτές τις περιοχές χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης.
«Δεν θα ανεχτούμε τέτοια επεισόδια στους δρόμους μας ή επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών μας… Θα εξετάσουμε τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», τονίζει η μητροπολιτική αστυνομία στην ανακοίνωση της.
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