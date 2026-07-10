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Ρόδος: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε πνιγεί από τροφή και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος Ρόδος Πνιγμός από λήψη τροφής

Ρόδος: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε πνιγεί από τροφή και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα

Το βρέφος κατέληξε στις 4:30 τα ξημερώματα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό

Ρόδος: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε πνιγεί από τροφή και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα
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Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του βρέφους ηλικίας 10 μηνών, το οποίο είχε υποστεί πνιγμονή και διακομίστηκε αεροπορικώς από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε στις 4:30 τα ξημερώματα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το βράδυ της Πέμπτης, όταν το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρόδου έπειτα από πνιγμονή κατά τη διάρκεια σίτισης. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό του και να το επαναφέρουν, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του.

Εξαιτίας της κρισιμότητας της υγείας του, αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Παρά τις προσπάθειες που συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής και μετά την άφιξή του, το βρέφος υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.
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