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Ο μεγαλύτερος ποταμός της Γαλλίας γίνεται… έρημος: Ο Λίγηρας μετατράπηκε σε αμμότοπο από τον ιστορικό καύσωνα, δείτε εικόνες
Ο μεγαλύτερος ποταμός της Γαλλίας γίνεται… έρημος: Ο Λίγηρας μετατράπηκε σε αμμότοπο από τον ιστορικό καύσωνα, δείτε εικόνες
Ο ποταμός στερεύει κάτω από την πίεση του ιστορικού καύσωνα και της παρατεταμένης ξηρασίας που πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη
Εικόνες που θυμίζουν έρημο και όχι έναν από τους πιο γνωστούς ποταμούς της Ευρώπης καταγράφονται στη Γαλλία, όπου ο Λίγηρας, ο μεγαλύτερος ποταμός της χώρας, έχει μετατραπεί σε αμμότοπο εξαιτίας της ακραίας ξηρασίας και του ιστορικού καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη.
Όπως μεταδίδει η Daily Mail, οι εικόνες από το Μονζάν-συρ-Λουάρ αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης.
Εκεί όπου άλλοτε κυλούσε νερό, σήμερα απλώνονται αχανείς εκτάσεις άμμου, με μόνο μικρές στάσιμες λιμνούλες να έχουν απομείνει στην κοίτη του ποταμού.
O Λίγηρας, μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων, αποτελεί τον μεγαλύτερο ποταμό της Γαλλίας, ωστόσο οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη βροχοπτώσεων έχουν αλλάξει δραματικά την εικόνα του.
Ο καύσωνας του Ιουνίου χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη για τον συγκεκριμένο μήνα, με τις επιπτώσεις να είναι ήδη σοβαρές.
Όπως μεταδίδει η Daily Mail, οι εικόνες από το Μονζάν-συρ-Λουάρ αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης.
Εκεί όπου άλλοτε κυλούσε νερό, σήμερα απλώνονται αχανείς εκτάσεις άμμου, με μόνο μικρές στάσιμες λιμνούλες να έχουν απομείνει στην κοίτη του ποταμού.
O Λίγηρας, μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων, αποτελεί τον μεγαλύτερο ποταμό της Γαλλίας, ωστόσο οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη βροχοπτώσεων έχουν αλλάξει δραματικά την εικόνα του.
Δείτε εικόνες από τον ποταμό Λίγηρα:
Ο καύσωνας του Ιουνίου χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη για τον συγκεκριμένο μήνα, με τις επιπτώσεις να είναι ήδη σοβαρές.
Στη Γαλλία οι ακραίες θερμοκρασίες ανάγκασαν σχολεία να κλείσουν, προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών, ενώ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Σε αρκετές περιοχές εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση και να αποφύγουν το πότισμα φυτών, το πλύσιμο αυτοκινήτων και το γέμισμα ιδιωτικών πισινών.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus Climate Change Service, ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, ενώ οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των θαλασσών έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για τον μήνα.
Στη Γαλλία καταγράφηκε και η θερμότερη ημέρα από την έναρξη των μετρήσεων πριν από σχεδόν 80 χρόνια, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 44,3 βαθμούς Κελσίου.
Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι ακραίες συνθήκες συνδέονται με ένα επίμονο φαινόμενο που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη, δημιουργώντας έναν λεγόμενο «θερμικό θόλο».
Το φαινόμενο ενισχύεται από ζεστό αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, μέσω ενός ισχυρού συστήματος υψηλής πίεσης γνωστού ως «αφρικανικός αντικυκλώνας».
«Καμπανάκι» για το νερόΗ ξηρασία έχει επηρεάσει σοβαρά και τα αποθέματα νερού της χώρας.
Σε αρκετές περιοχές εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση και να αποφύγουν το πότισμα φυτών, το πλύσιμο αυτοκινήτων και το γέμισμα ιδιωτικών πισινών.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus Climate Change Service, ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, ενώ οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των θαλασσών έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για τον μήνα.
Στη Γαλλία καταγράφηκε και η θερμότερη ημέρα από την έναρξη των μετρήσεων πριν από σχεδόν 80 χρόνια, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 44,3 βαθμούς Κελσίου.
Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι ακραίες συνθήκες συνδέονται με ένα επίμονο φαινόμενο που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη, δημιουργώντας έναν λεγόμενο «θερμικό θόλο».
Το φαινόμενο ενισχύεται από ζεστό αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, μέσω ενός ισχυρού συστήματος υψηλής πίεσης γνωστού ως «αφρικανικός αντικυκλώνας».
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