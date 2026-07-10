Επανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα στο αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16
Επανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα στο αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16
Εκτιμάται ότι μέχρι αύριο το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων θα έχει επανέλθει πλήρως
Σταδιακά επιστρέφει στην κανονικότητα η λειτουργία του αεροδρομίου της Ζακύνθου, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 το μεσημέρι της Πέμπτης.
Το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τον χώρο του αεροδρομίου αργά το βράδυ της Πέμπτης, επιτρέποντας την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας του αερολιμένα και την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που ανέμεναν την αναχώρησή τους.
Οι πτήσεις πραγματοποιούνται πλέον σταδιακά, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι αύριο το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων θα έχει επανέλθει πλήρως.
Από την πρώτη στιγμή οι συναρμόδιοι φορείς κινητοποιήθηκαν, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα και να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η λειτουργία του αεροδρομίου.
Το προσωπικό της Fraport εργάστηκε για πολλές ώρες, συμβάλλοντας στις διαδικασίες αποκατάστασης και παρέχοντας υποστήριξη στο έργο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά την άφιξη του ειδικού κλιμακίου στον αερολιμένα.
Πηγή: imerazante
Το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τον χώρο του αεροδρομίου αργά το βράδυ της Πέμπτης, επιτρέποντας την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας του αερολιμένα και την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που ανέμεναν την αναχώρησή τους.
Οι πτήσεις πραγματοποιούνται πλέον σταδιακά, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι αύριο το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων θα έχει επανέλθει πλήρως.
Από την πρώτη στιγμή οι συναρμόδιοι φορείς κινητοποιήθηκαν, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα και να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η λειτουργία του αεροδρομίου.
Το προσωπικό της Fraport εργάστηκε για πολλές ώρες, συμβάλλοντας στις διαδικασίες αποκατάστασης και παρέχοντας υποστήριξη στο έργο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά την άφιξη του ειδικού κλιμακίου στον αερολιμένα.
Πηγή: imerazante
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