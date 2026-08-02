Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Ευρωπαϊκή δύναμη υπό ιταλική διοίκηση έκανε έλεγχο σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο
Ευρωπαϊκή δύναμη υπό ιταλική διοίκηση έκανε έλεγχο σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο
Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η πορεία του δεξαμενόπλοιου Toa Payoh, ενός τάνκερ που υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και έπλεε με σημαία Καμερούν, ανακόπηκε στη Μεσόγειο
Μία ευρωπαϊκή αποστολή υπό ιταλική διοίκηση έλεγξε σήμερα στη Μεσόγειο, ανοιτχά της Ιταλίας, ένα τάνκερ που ανήκει στο λεγόμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο» για να επιβεβαιώσει την εθνικότητα και τη νηολόγηση του πλοίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας.
Δεν ξεκαθαρίστηκε άμεσα αν το πλοίο τέθηκε υπό κράτηση, κατά τη διενέργεια των ελέγχων.
Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η πορεία του δεξαμενόπλοιου Toa Payoh, ενός τάνκερ που υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και έπλεε με σημαία Καμερούν, ανακόπηκε στη Μεσόγειο, στα δυτικά του ιταλικού νησιού Παντελλερία, ενώ ταξίδευε από το Μπενίν προς την Κωνσταντινούπολη.
Δεν ξεκαθαρίστηκε άμεσα αν το πλοίο τέθηκε υπό κράτηση, κατά τη διενέργεια των ελέγχων.
Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η πορεία του δεξαμενόπλοιου Toa Payoh, ενός τάνκερ που υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και έπλεε με σημαία Καμερούν, ανακόπηκε στη Μεσόγειο, στα δυτικά του ιταλικού νησιού Παντελλερία, ενώ ταξίδευε από το Μπενίν προς την Κωνσταντινούπολη.
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