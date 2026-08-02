Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Δείτε βίντεο: Στιγμές αγωνίας για τους επιβάτες πλοίου που έπιασε φωτιά ανοιχτά της Ινδονησίας, τουλάχιστον 5 νεκροί
Το πλοίο μετέφερε 271 επιβάτες, ενώ έχουν διασωθεί τουλάχιστον 225 άνθρωποι, παραμένουν άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς
Σε αυτά αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές που οι επιβάτες του σκάφους έχουν βάλει τα σωσίβιά τους αναμένοντας οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν.
Σημειώνεται ότι από το περιστατικό 41 επιβάτες αγνοούνται, όταν το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες ανοιχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της χώρας, γράφει το Reuters.
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Το φέρι μετέφερε 271 επιβάτες και μέλη πληρώματος, οι 225 από τους οποίους έχουν διασωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών διάσωσης το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα).
Indonesia ferry fire LATEST Updates— Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) August 2, 2026
The cause of the fire was not immediately known.
Authorities said passengers and cargo were being transferred to rescue vessels.
As of 11.20am local time, about 40 people remained on board the ferry while evacuation efforts continued.… pic.twitter.com/HkeTNmLXL8
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Horrific tragedy in Indonesia: five people killed and more than 40 missing after a fire broke out on a ferry— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026
The incident occurred off the coast of the Indonesian island of Madura, Reuters reports. pic.twitter.com/aRHZFwdygD
Το φέρι είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια με προορισμό την πόλη Μακασάρ στα νότια της νήσου Σουλαουέσι.
Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή τη διαδρομή του πλοίου.
EVAKUASI KM MUTIARA SENTOSA, PENUMPANG NEKAT LONCAT!— Daeng Info (@Daeng_Info) August 2, 2026
KM Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya–Makassar terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8/2026). Sekitar 250 person on board (POB) dievakuasi setelah api melahap hampir seluruh bagian kapal.https://t.co/NfxQhb0eG1 pic.twitter.com/7u2keTEyUx
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