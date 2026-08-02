Δείτε βίντεο: Στιγμές αγωνίας για τους επιβάτες πλοίου που έπιασε φωτιά ανοιχτά της Ινδονησίας, τουλάχιστον 5 νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδονησία Πλοίο

Δείτε βίντεο: Στιγμές αγωνίας για τους επιβάτες πλοίου που έπιασε φωτιά ανοιχτά της Ινδονησίας, τουλάχιστον 5 νεκροί

Το πλοίο μετέφερε 271 επιβάτες, ενώ έχουν διασωθεί τουλάχιστον 225 άνθρωποι, παραμένουν άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Δείτε βίντεο: Στιγμές αγωνίας για τους επιβάτες πλοίου που έπιασε φωτιά ανοιχτά της Ινδονησίας, τουλάχιστον 5 νεκροί
UPD:
Συγκλονιστικά νέα βίντεο κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου από πλοίο με 271 επιβάτεςπου τυλίχθηκε στις φλόγες σην Ινδονησία, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 5 νεκρούς.

Σε αυτά αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές που οι επιβάτες του σκάφους έχουν βάλει τα σωσίβιά τους αναμένοντας οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν.

Σημειώνεται ότι από το περιστατικό 41 επιβάτες αγνοούνται, όταν το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες ανοιχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της χώρας, γράφει το Reuters. 

Δείτε βίντεο

Το φέρι μετέφερε 271 επιβάτες και μέλη πληρώματος, οι 225 από τους οποίους έχουν διασωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών διάσωσης το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα).

Δείτε βίντεο


Το φέρι είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια με προορισμό την πόλη Μακασάρ στα νότια της νήσου Σουλαουέσι.

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Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς  ή τη διαδρομή του πλοίου.


UPD:

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