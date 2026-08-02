Κύπρος: Drones από τα κατεχόμενα πλησίασαν αντικατοχική εκδήλωση στη Δερύνεια - «Ήθελαν να παρενοχλήσουν», λέει ο Χριστοδουλίδης

«Δεν ήταν μόνο τα drones»

Photo Credits: Philenews.com

Ενόχληση στη Λευκωσία

Το πολιτικό μήνυμα της Άγκυρας

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Σαφές μήνυμα ότι τα όσα διαδραματίστηκαν χθες το βράδυ στηδεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό με τη χρήση drones, αλλά μια συντονισμένη ενέργεια του κατοχικού στρατού, έστειλε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.στη γραμμή αντιπαράταξης, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προσπάθεια του ΟΗΕ για διατήρηση της κινητικότητας στο Κυπριακό.Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η εικόνα που σχημάτισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι πολύ ευρύτερη από την πτήση των drones πάνωΌπως είπε, υπήρξε κινητικότητα του τουρκικού στρατού στην περιοχή, με στόχο να σταλούν συγκεκριμένα μηνύματα προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές απαράδεκτες και απολύτως αδικαιολόγητες.Οι πτήσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τον χώρο της εκδήλωσης προκάλεσαν έντονη ενόχληση στις κυπριακές αρχές, καθώς πρόκειται για μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού, αφιερωμένη στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, στην οποία συμμετέχουν κάθε χρόνο πρόσφυγες, πολιτειακοί αξιωματούχοι και πολίτες.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ αναμένεται να γίνουν διαβήματα μέσω των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία έχουν την ευθύνη εποπτείας της νεκρής ζώνης.Στη Λευκωσία εκτιμούν ότι η χρονική στιγμή της πρόκλησης δεν είναι τυχαία. Έρχεται λίγες ημέρεςκαι την απόφαση του να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό.Η κυπριακή κυβέρνηση θεωρεί ότι η Άγκυρα επιδιώκει να υπενθυμίσει την παρουσία και τον έλεγχο που ασκεί στα κατεχόμενα, επιχειρώντας παράλληλα να δημιουργήσει κλίμα έντασης, χωρίς όμως να οδηγηθεί σε επεισόδιο που θα προκαλούσε ευρύτερη κρίση.σημειώνουν ότι τέτοιες ενέργειες δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε την προσήλωση της στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΗΕ για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Αντίθετα, εκτιμούν ότι ενισχύουν την ανάγκη να παραμείνει ενεργός ο διεθνής παράγοντας, καθώς παρόμοιες προκλήσεις καταδεικνύουν πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στην Κύπρο.