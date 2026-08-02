Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια του ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου μετά τη σύγκρουση στην Ψάθα
Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια του ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου μετά τη σύγκρουση στην Ψάθα
Τα πλάνα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια των δύο εναέριων μέσων να είναι διασκορπισμένα στην περιοχή
Εικόνες από τα συντρίμμια ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα, ενώ επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Τα πλάνα που καταγράφονται από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια των εναέριων μέσων να είναι διασκορπισμένα στην περιοχή.
Παράλληλα, βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και συμμετείχαν στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη σύγκρουση δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ακόμη δύο διακομίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.
Τα πλάνα που καταγράφονται από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια των εναέριων μέσων να είναι διασκορπισμένα στην περιοχή.
Παράλληλα, βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και συμμετείχαν στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη σύγκρουση δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ακόμη δύο διακομίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.
Σημειώνεται ότι και στα δύο ελικόπτερα οι χειριστές είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ οι συντονιστές είναι Έλληνες. Τα εναέρια μέσα ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα και το καθένα διέθετε πλήρωμα δύο ατόμων.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με τέσσερα ασθενοφόρα και μία κινητή μονάδα να σπεύδουν στο σημείο, προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν σε νοσοκομείο.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με τέσσερα ασθενοφόρα και μία κινητή μονάδα να σπεύδουν στο σημείο, προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν σε νοσοκομείο.
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